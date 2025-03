Windows 11 si ispira agli smartphone per facilitare il monitoraggio batterie

Microsoft sta lavorando per attuare alcune modifiche agli indicatori di carica della batteria dei suoi laptop.

Queste novità, probabilmente proposte nelle prossime versioni di Windows 11, dovrebbero includere delle nuove icone per mostrare lo stato delle batterie, per esempio per segnalare quando le stesse sono scollegate o in fase di caricamento. L’introduzione dovrebbe avvenire dapprima per gli utenti Insider, come sostenuto dal sito Windows Lastest.

Attraverso una videoconferenza avvenuta negli scorsi giorni, sono state svelate le nuove icone senza fornire maggiori dettagli. Molti esperti del settore hanno sottolineato come questa nuova soluzione grafica ricorda da vicino quanto proposto dai dispositivi mobile.

A grandi linee, le nuove icone propongono colori che permettono, con un colpo d’occhio, di capire lo stato delle batterie. I nuovi simboli saranno più allungati e, graficamente, avranno uno stile in base al tema di Windows in uso.

Ecco le nuove icone per lo stato delle batterie su Windows 11

Secondo quanto rivelato dal sito Digitaltrends, queste saranno le varianti delle icone proposte agli utenti di Windows:

Batteria standard , quando il PC non è collegato all’alimentazione;

, quando il PC non è collegato all’alimentazione; Risparmio energetico , di colore giallo (disponibile quando questa funzione è attiva);

, di colore giallo (disponibile quando questa funzione è attiva); In carica , con un’icona a forma di fulmine con riempimento verde;

, con un’icona a forma di fulmine con riempimento verde; Ricarica smart , per indicare la protezione della carica della batteria;

, per indicare la protezione della carica della batteria; Ricarica lenta , un simbolo di errore con riempimento di colore;

, un simbolo di errore con riempimento di colore; Livello di batteria basso , una barra rossa e stretta che indica energia tra l’1% e il 5%;

, una barra rossa e stretta che indica energia tra l’1% e il 5%; Batteria scarica, un simbolo a forma di croce.

Il già citato Windows Lastest ha rivelato come il lancio delle icone era previsto per il mese scorso ma, a causa di un bug inaspettato, è stato necessario attendere fino a marzo per il loro rilascio.

Questa non è l’unica recente novità che riguarda l’ultimo sistema operativo di Microsoft. Giusto una settimana fa, infatti, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11.