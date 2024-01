Windows 11: tutte le principali novità in arrivo nel 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di novità per Windows 11 e i suoi utenti. A quanto pare, infatti, Microsoft ha intenzione di introdurre diverse funzionalità destinate a conquistare il cuore di chi si affida a questo sistema operativo.

Stiamo parlando di una serie di implementazioni in fase di sviluppo che, almeno in parte, potrebbero anche non vedere mai la luce. Gli sviluppatori Microsoft infatti, spesso testano queste aggiunte per poi decidere se renderle pubbliche o meno. Di fatto, però, queste sono progetti concreti che potremo vedere sui nostri schermi entro la fine dell’anno. Ma di cosa stiamo parlando?

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale con il Blocco note sembra una delle priorità per gli sviluppatori.

Lo strumento fornito da Windows, di sua natura essenziale, sarà ampliato con una funzione nota come CoWriter. Questa offrirà un menu a discesa con opzioni che permetteranno di offrire libertà d’azione all’IA, impostando lunghezza, tono, formato e altri parametri per generare o modificare del testo.

Si parla anche dell’introduzione di un pulsante Sostituisci, che dovrebbe permettere di interagire con il testo, sempre attraverso IA, in maniera selettiva e non sull’intero contenuto.

Il nuovo Blocco note, sebbene interessante, è solo la prima delle potenziali introduzioni.

Windows 11 e 2024: dal Blocco note alle opzioni di condivisione avanzate

Nei prossimi aggiornamenti di Windows 11 potrebbe arrivare anche il supporto allo standard USB 80 Gbps. Questo sarà inizialmente disponibile su dispositivi selezionati come il Razer Blade 18 basato su processori Intel Core di quattordicesima generazione serie HX. Sotto questo punto di vista, il programma Windows Insider sembra aver dato segnali chiari rispetto a una futura implementazione.

In parole povere, questo aggiornamento dello standard USB4 andrà a raddoppiare le prestazioni da 40 Gbps a 80 Gbps, aprendo la strada a un’era di connettività ad alte prestazioni.

Altra novità in arrivo potrebbe essere costituita dall’attivazione di Copilot all’avvio di Windows 11. In tal senso, i primi test sono già in fase di attuazione da parte di Microsoft.

Nonostante ciò, va tenuto conto che gli sviluppatori non “obbligheranno” gli utenti ad utilizzare l’assistente virtuale. Questo, infatti, sarà disattivabile (andando in Impostazioni – Personalizzazione – Copilot).

Si parla anche dell’introduzione di opzioni di condivisione avanzate, con Edge (e altri browser) che potranno sfruttare la finestra apposita di Windows per condividere URL su altre piattaforme, come Gmail, WhatsApp e tutti i principali social network in circolazione.

Nonostante l’anno sia appena iniziato, poi, alcune novità sono già state presentate all’utenza.

La schermata di blocco con widget meteo integrato, in tal senso è un chiaro esempio. In tal senso, non è detto che Windows 11 sia affinato con un’esperienza utente ancora più convincente.