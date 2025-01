Windows 11: ufficiale la percentuale della batteria nella barra delle applicazioni

Esistono delle funzioni che diventano presto indispensabili all’interno dei sistemi operativi, sia lato smartphone che computer. Oggi si parla di Windows 11, OS di riferimento per quanto riguarda il mondo Microsoft e quello dei PC in generale. Stando a quanto riportato infatti gli utenti hanno ottenuto ciò che hanno richiesto per tanti anni, ovvero l’opportunità di avere la percentuale della batteria all’interno della barra delle applicazioni.

Erano anni infatti che gli utenti Windows si domandavano perché non fosse disponibile una funzione così utile e tra l’altro presente in tutti gli altri OS fissi e mobili. Finalmente ci siamo: ora è tutto disponibile nella build di test.

Windows 11 sta per lanciare ufficialmente la percentuale della batteria nella barra delle applicazioni

La nuova opzione è stata individuata nell’ultima build di anteprima di Windows 11. Ora è possibile attivare la visualizzazione della percentuale accanto all’icona della batteria nell’area di notifica, migliorando la praticità per gli utenti. Bisogna però tenere conto che questa funzione non è ancora ufficialmente accessibile: per ora richiede l’utilizzo di strumenti di terze parti come ViveTool per essere sbloccata. Nonostante ciò, tutto lascia intendere che Microsoft la rilascerà presto agli Insider, seguita da una distribuzione più ampia per tutti gli utenti.

Un miglioramento necessario per gli utenti Windows

Fino ad ora, per verificare lo stato preciso della batteria su Windows 11, era necessario passare il mouse sopra l’icona della batteria. Con questa novità, gli utenti potranno finalmente avere una visione immediata della percentuale, rendendo il controllo della carica più rapido e intuitivo.

Questa modifica allinea Windows 11 ai suoi concorrenti, come macOS, iOS e Android, dove la visualizzazione della percentuale della batteria è già uno standard da tempo. La mancanza di questa opzione su Windows aveva rappresentato un piccolo ma significativo difetto, soprattutto per chi è abituato ad avere un feedback visivo costante sullo stato del proprio dispositivo.