Windows 12: rilascio previsto per giugno 2024

La prossima versione del sistema operativo Microsoft potrebbe già essere dietro l’angolo. Secondo il quotidiano taiwanese Commercial Times, il debutto sul mercato di Windows 12 sarebbe già fissato per il mese di giugno 2024, ancora prima rispetto a quanto fatto presente in passato da fonti vicine all’azienda di Redmond (parlavano della seconda metà del prossimo anno…).

Windows 12 punterà tantissimo sulle soluzioni di intelligenza artificiale (IA) ed anzi sarà il volano per il rilancio delle vendite dei PC. Almeno nelle mire di Microsoft e dei produttori di PC partner.

Il Commercial Times cita esponenti di spicco di Acer, Quanta, MSI e Gigabyte che sarebbero entusiaste delle opportunità che Windows 12 introdurrà in vista del lancio di dispositivi che supportano direttamente le elaborazioni e i carichi di lavoro collegati all’IA.

Windows 12 a giugno 2024: informazione da prendere con le pinze

Quando si tratta di indiscrezioni, è sempre bene muoversi con la massima cautela. I giornalisti della testata asiatica sostengono di aver fatto “due più due” incrociando le dichiarazioni rilasciate dai portavoce delle varie aziende produttrici di PC in occasione della Taiwan Medical Technology Exhibition, svoltasi a Taipei nella giornata di ieri.

Jason Chen, CEO di Acer, avrebbe aggiunto che i PC con funzionalità di intelligenza artificiale contribuiranno ad accelerare l’industria innescando un circolo virtuoso.

Facendo riferimento alla conversazione con Barry Lam, amministratore delegato di Quanta Computer, produttore di computer portatili e di hardware, con sede a Taiwan, Commercial Times scrive quanto segue: “la prossima estate, quando Microsoft lancerà una nuova generazione di sistemi operativi Windows, saranno lanciati anche PC con intelligenza artificiale uno dopo l’altro“. Quanto riportato, tuttavia, non sembrano essere le parole pronunciate da Lam.

A marzo 2023, in un leak relativo a una versione del processore desktop Intel Meteor Lake (MTL-S) era stato avvistato in inequivocabile riferimento a Windows 12. Inoltre, a maggio 2023, è uscita la notizia di una Microsoft al lavoro sullo sviluppo di un nuovo SoC (probabilmente basato su architettura ARM) progettato proprio per i futuri dispositivi a cuore Windows 12.

I chip Intel Meteor Lake saranno cruciali per l’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale accelerata in hardware. Sul versante AMD, soltanto i chip Ryzen mobile 7040 “Phoenix” dispongono dell’architettura hardware XDNA per accelerare le elaborazioni locali di IA. Tante novità in questo senso potrebbero arrivare a stretto giro, nei prossimi mesi.