Windows Defender Firewall: la soluzione per gli errori in Windows 11 24H2

Con il rilascio dell’aggiornamento cumulativo di anteprima KB5062660 per Windows 11 24H2, Microsoft ha finalmente corretto un problema noto che causava la generazione di falsi errori legati al Firewall di Windows dopo ogni riavvio del sistema. La correzione, attualmente disponibile per chi installa l’anteprima di luglio 2025, sarà distribuita all’intera platea con gli aggiornamenti del Patch Tuesday di agosto.

Dopo l’installazione degli aggiornamenti di giugno 2025, nel Visualizzatore eventi di Windows 11 24H2, comparivano un gran numero di errori legati al funzionamento di Windows Defender Firewall. In particolare, gli eventi 2042, sotto la voce Windows Firewall with Advanced Security, esponevano il messaggio “Config Read Failed” con l’indicazione aggiuntiva “More data is available“.

Un errore privo di impatto reale

Come chiarito dalla stessa Microsoft, i riferimenti agli eventi 2042 sono generati da una funzionalità ancora in fase di sviluppo e non pienamente integrata con il sistema operativo. “Sebbene questo evento venga registrato a ogni riavvio del dispositivo”, hanno spiegato i tecnici dell’azienda di Redmond, “non riflette un malfunzionamento del firewall di Windows e può essere tranquillamente ignorato”.

L’8 luglio scorso, Microsoft ha pubblicamente rettificato un precedente errore di comunicazione: il bug era stato erroneamente marcato come risolto, scusandosi per l’inconveniente e assicurando che una correzione sarebbe stata presto disponibile. Con il rilascio dell’aggiornamento KB5062660, citato in apertura, quella promessa è stata mantenuta.

Non un caso isolato: una serie di falsi allarmi nei log di sistema

L’incidente si inserisce in un contesto più ampio: negli ultimi mesi, infatti, Microsoft ha affrontato numerosi episodi di notifiche di errore errate che non influenzano realmente le funzionalità dei sistemi Windows ma possono generare confusione tra gli amministratori IT.

Ad esempio, ad aprile 2025 la società guidata da Satya Nadella ha risolto un problema che generava errori di installazione 0x80070643 in seguito all’applicazione degli aggiornamenti del Windows Recovery Environment (WinRE).

Nello stesso mese, un altro bug ha provocato errori fasulli relativi al sistema crittografico BitLocker sui dispositivi Windows 10 e 11. Questo problema, tracciato inizialmente a ottobre 2024, interessava esclusivamente gli ambienti gestiti in con la crittografia delle unità attiva.

Anche se gli errori menzionati non hanno un impatto tecnico pratico, rappresentano un onere in termini di monitoraggio dei sistemi. Soprattutto negli ambienti aziendali, dove la gestione degli eventi e delle notifiche è parte integrante delle policy di sicurezza e conformità, il lavoro degli amministratori può divenire più complesso e stressante.