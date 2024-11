Windows Mail e Calendar: a fine anno termina il supporto di Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente l’interruzione del supporto per quanto riguarda Windows Mail e Calendar, con gli utenti esortati a trovare un altro client entro la fine del 2024.

I due servizi, considerati l’app di posta e il calendario predefiniti per Windows 10 e Windows 11, cesseranno di funzionare dal 31 dicembre 2024. Come confermato dalla compagnia di Mountain View, gli utenti verranno spostati verso il nuovo Outlook per Windows.

Microsoft ha inoltre spiegato come tutte le e-mail scaricate in locale, gli eventi del calendario e i contatti archiviati in Posta e Calendario continueranno a essere esportabili attraverso l’applicazione.

Windows passa al nuovo Outlook: addio a Windows Mail e Calendar

A rendere meno traumatico l’addio vi è un nuovo Outlook per Windows che appare a dir poco soddisfacente. Parliamo di nuove funzionalità e un design moderno, che ben si sposa con Windows 11. Il nuovo client presenta diversi vantaggi, come sottolineato da Microsoft stessa.

Nella nota che presenta lo strumento, l’azienda spiega come Outlook permette agli utenti di accedere a diversi servizi e-mail (come Gmail, Yahoo!) attraverso un unico strumento. A ciò vanno aggiunte diverse funzioni tipiche delle app per la gestione dei calendari, un sistema per proteggere l’utente da phishing e truffe varie.

Tutto ciò senza calcolare l’implementazione di funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, utili per aiutare gli utenti a scrivere messaggi di posta elettronica più scorrevoli e prive di errori. Inoltre Microsoft ricorda ai suoi clienti che Oulook è del tutto gratuito e non richiede alcun tipo di abbonamento per essere utilizzato.

Windows Mail è stata una presenza costante per molti anni nell’ecosistema Microsoft, essendo stato proposto per la prima volta nel contesto di Windows Vista. Nonostante l’ddio, Outlook sembra comunque in grado di confermarsi come un più che degno erede per tale strumento.