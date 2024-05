Windows: presto possibile estrarre testo da foto scattate con Android

Attraverso l’app Collegamento a Windows di Microsoft sarà presto possibile selezionare e copiare testo dalle immagini presenti su uno smartphone Android.

La nuova e interessante funzione è apparsa nelle build in fase di test e dunque, al netto di problemi tecnici e rinvii, sarà presto disponibile per tutti gli utenti. L’app Collegamento a Windows è uno strumento utile per sincronizzare diversi aspetti (come notifiche, messaggi, chiamate e immagini) tra dispositivi Android e computer Windows. L’app funziona, sebbene con alcune limitazioni, anche con dispositivi iOS.

Sebbene fosse già possibile ottenere un risultato simile, attraverso lo Strumento cattura, questa nuova implementazione dovrebbe garantire agli utenti di poter effettuare il passaggio da immagine Android a testo su Windows con un unico e rapido passaggio

La funzione di cui stiamo parlando è disponibile con la versione 1.24051.91.0 di Collegamento a Windows e risulta disponibile con il programma beta di Insider Preview Build 22635.3646. Come si comporta a livello pratico questo nuovo sistema per ottenere testo dalle immagini?

Estrarre testo da foto scattate su Android? L’app Collegamento a Windows non è ancora perfetta

Nonostante questa introduzione sia apprezzabile, va detto che il sistema OCR (ovvero di riconoscimento ottico dei caratteri) dell’app in questione sembra dimostrare ancora qualche incertezza.

Chi ha potuto provare con mano le potenzialità della nuova versione di Collegamento a Windows ha infatti confermato come, seppur l’estrapolazione del testo risulti rapida, l’output tende a presentare più errori rispetto a sistemi simili proposti da Samsung o Apple.

In poche parole, l’utilizzo di questo nuovo metodo sembra al momento utile prevalentemente per piccoli lavori ma, per estrazione più massiccia di testo, gli utenti potrebbero avere necessità di adottare strumenti più specifici. I tanti software e servizi disponibili in questo specifico settore, infatti, hanno raggiunto un grado di raffinatezza impensabile anche solo fino a pochi anni fa.