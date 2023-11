Sfondo Windows XP: storia e come scaricarlo gratis da Microsoft

Dopo il ritiro definitivo del sistema operativo, l’8 aprile 2014, Microsoft pubblicò un video sulla storia dell’allora “immagine più vista al mondo”, ovvero lo sfondo di Windows XP. Charles O’Rear, fotografo del National Geographic, scattò la foto raffigurante verdi colline e un cielo azzurro punteggiato da nuvole il 24 giugno 1996.

L’uomo racconta che il luogo raffigurato nell’immagine predefinita del desktop di Windows XP esiste davvero e si trova lungo la trafficata strada che collega San Francisco alla Napa Valley, nella contea di Sonoma (USA). Il fotografo era da quelle parti durante un viaggio per andare a trovare la fidanzata: restò ammaliato dalla bellezza di quel panorama. Non si sarebbe mai immaginato che il suo scatto sarebbe diventato protagonista di uno dei sistemi operativi di maggior successo della storia di Microsoft.

Bliss: la storia di una foto che è diventata lo sfondo di Windows XP

O’Rear decise di fermarsi per scattare quella che sarebbe divenuta una foto “storica”, visualizzata per anni ed anni sul desktop di milioni di personal computer Windows XP, dai sistemi installati a livello governativo per arrivare a quelli degli utenti privati.

Microsoft scelse lo “scatto” di O’Rear (acquisito utilizzando una reflex Mamiya RZ67) anche se alcuni tecnici del colosso di Redmond contestavano l’autenticità della foto: “è modificata ad arte, è photoshoppata“. Il fotografo ha sempre rinviato al mittente ogni critica, spiegando che la foto non è il risultato di alcuna modifica. E racconta il momento di “estasi” (non per niente l’immagine fu battezzata “Bliss“) che portò a quello storico scatto.

Per vedere come si presentano ai giorni nostri le colline fotografate più di 27 anni fa da O’Rear, è possibile cliccare su questo link per aprire Google Street View e verificare il panorama immortalato dal fotografo. Suggeriamo di fare clic su Vedi altre date, in alto a sinistra, per ottenere la stessa visuale in periodi di tempo diversi.

Sfondo Windows XP: Microsoft lo pubblica gratis

A distanza di quasi 10 anni dall’abbandono di Windows XP, Microsoft celebra oggi lo sfondo Windows Bliss con un’iniziativa che strizza l’occhio ai nostalgici.

Dal sito Xbox Gear Shop è possibile scaricare gratis lo sfondo di Windows XP, nella versione originale e in tre esclusive varianti “pittoriche”. Basta scorrere la pagina fino a individuare il riquadro “Rep your fav wallpaper” quindi cliccare sui pulsanti Download desktop oppure Download mobile.

Sì, perché Microsoft non solo offre lo sfondo di Windows XP nella veste per i sistemi desktop ma lo propone anche nella variante destinata ai dispositivi mobili.

I file contenenti la stringa “OG” nel nome corrispondono alla versione originale della foto, così come utilizzata su Windows XP.