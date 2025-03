Wine 10.3 aggiunge supporto migliorato per clipboard Wayland

Wine Project, layer di compatibilità open source che permette agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, ha rilasciato la versione 10.3. Si tratta del terzo aggiornamento di manutenzione della serie stabile 10.x. Wine 10.3 introduce diversi miglioramenti, come il supporto Clipboard nel driver Wayland, una funzionalità attesa da tempo dagli utenti dei moderni ambienti desktop Linux. Inoltre, il supporto iniziale per il decoder video Vulkan è stato implementato in WineD3D, un wrapper DirectX-to-OpenGL. Ciò ha aperto la strada a migliori prestazioni di riproduzione video nelle applicazioni che si basano su Direct3D. Altri miglioramenti includono la libreria Compiler-RT in bundle per build ARM, che rende Wine più robusto sui dispositivi basati su ARM. Wine 10.3 introduce poi varie correzioni di intestazione per il supporto C++ di Winelib. Ciò dovrebbe migliorare la compatibilità per gli sviluppatori che portano applicazioni Windows su sistemi simili a Unix.

Tra le altre novità di questo aggiornamento, Wine ha continuato il lavoro sul driver Bluetooth, insieme a numerose correzioni di bug che affrontano crash e problemi di prestazioni in varie applicazioni e giochi. Infine, sono state implementate 18 correzioni di bug, che affrontano problemi in diverse categorie di software. In particolare, Wine 10.3 ha corretto il problema dei giochi Unreal Engine che controllavano una chiave di registro specifica del runtime VC, assicurando lanci più fluidi. Il nuovo update minore risolve anche un errore di avvio di Steam.exe, che in precedenza causava blocchi durante il caricamento su Wine 10.2. Infine, è stato corretto anche l’errore di avvio di Quicken 2004 in Wine 10.2 Noble.

Per maggiori informazioni, gli utenti possono consultare la pagina dell’annuncio sul sito ufficiale del progetto. Chi fosse interessato, può scaricare il codice sorgente di Wine 10.3 dalla pagina di GitLab. Ciò vale sia per chi possiede già una versione precedente di Wine oppure per le nuove installazioni. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.