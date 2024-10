Wine 9.20 rilasciato ufficialmente con novità e bugfix

Il Wine Project ha ufficialmente rilasciato Wine 9.20, la nuova versione dell’emulatore che consente agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows. Tra le funzionalità chiave di questo nuovo aggiornamento, Wine ha incorporato il framework di disassemblaggio Capstone in WineDbg, il suo debugger nativo. Questa integrazione consente capacità di debug più robuste, fornendo agli utenti potenti strumenti per analizzare e comprendere il funzionamento interno delle applicazioni Windows in esecuzione su Wine. La nuova versione 9.20 ha migliorato ulteriormente la gestione della grafica. Adesso, l’emulatore supporta ora formati aggiuntivi in ​​D3DX9 e l’estensione DirectX 9, utilizzata in vari giochi e applicazioni grafiche. Ciò dovrebbe permettere di di aumentare le prestazioni e la compatibilità di numerose applicazioni 3D su sistemi simili a Unix.

Wine 9.20: incluso supporto DirectPlay migliorato

Vale anche la pena menzionare che l’infrastruttura di sviluppo di Wine ha ricevuto un aggiornamento dovuto all’implementazione dell’analisi statica e del reporting dei test JUnit all’interno di GitLab CI. Ciò dovrebbe garantire una maggiore qualità e affidabilità del codice. Ultimo ma non meno importante, questa versione espande il supporto per le sessioni di rete in DirectPlay, un componente chiave per i giochi di rete multigiocatore. Questo miglioramento consentirà ai vecchi giochi che si basano su questa tecnologia di avere una connettività e una funzionalità di rete migliorate. La release include anche correzioni di bug (si tratta di 15 errori in totale). Nello specifico, questi risolvono problemi delle versioni precedenti e migliorano la stabilità e la compatibilità complessive dell’emulatore Wine.

Coloro che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione possono scaricare il codice sorgente di Wine 9.20 dalla pagina del progetto di GitLab. Per saperne di più su questa nuova versione è possibile consultare il changelog completo dal sito ufficiale del progetto. Infine, i pacchetti binari per le varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni.