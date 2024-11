Wine 9.22 include supporto per virtualizzazione della Display Mode

Wine Project, noto per consentire agli utenti Linux e macOS di eseguire app Windows, ha ufficialmente rilasciato la versione 9.22 con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Uno dei punti salienti principali di Wine 9.22 è il supporto per la virtualizzazione della Display Mode. In sostanza, questa funzionalità rende la gestione di più configurazioni di visualizzazione molto più flessibile. Questa nuova funzionalità si rivela particolarmente utile per coloro che eseguono giochi o applicazioni su schermi o risoluzioni diverse. Wine 9.22 è inoltre dotato di un set di dati locale aggiornato, ora allineato con Unicode CLDR 46, per svariate lingue e regioni. Ciò rende più facile per sviluppatori e utenti in tutto il mondo avere un’esperienza coerente con le loro applicazioni.

Wine 9.22: nuovo driver Wayland garantirà l’uso di app senza grandi problemi

Un altro miglioramento degno di nota è il supporto aggiunto per le sessioni di rete in DirectPlay. Si tratta di un aggiornamento gradito per chiunque esegua vecchi giochi multiplayer progettati con DirectPlay, poiché dovrebbe aiutare a colmare le lacune nella compatibilità di rete che sono state un problema continuo per alcuni titoli legacy. Tuttavia, il cambiamento più entusiasmante per molti utenti Linux è l’abilitazione del driver Wayland per impostazione predefinita. Wayland sta guadagnando terreno come sostituto moderno di X11. Questa mossa rappresenta quindi un solido passo avanti verso la garanzia che le applicazioni funzionino senza problemi negli ambienti Wayland senza configurazioni aggiuntive. Come sempre, Wine 9.22 risolve vari bug (15 in totale) delle versioni precedenti, migliorandone la stabilità e la compatibilità complessive.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio sul sito ufficiale. Coloro che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale, possono scaricare il codice sorgente di Wine 9.22 dalla pagina del progetto GitLab I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.