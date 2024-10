Word cancella i documenti anziché salvarli: quando succede

Un nutrito gruppo di utenti sta lamentando un problema davvero insolito che interessa Microsoft 365 e, in particolare, la versione più aggiornata di Word. Il wordprocessor parte della suite per l’ufficio cancella i documenti in vari formati anziché salvarli su disco. Sul problema stanno attualmente investigando gli sviluppatori Microsoft, anche se al momento non è ancora disponibile alcun aggiornamento correttivo.

Quando Word elimina i documenti rifiutandosi di salvarli

Lo scenario confermato è il seguente: quando l’utente di Microsoft Word clicca sulla “X” in alto a destra dopo aver apportato una serie di modifiche sul documento, il programma chiede di confermare la memorizzazione delle notifiche. Anche se l’utente risponde Sì (quindi il file dovrebbe essere correttamente salvato), le modifiche e l’intero documento sembrano andare perduti.

L’anomalia non si presenta, ad esempio, se l’utente clicca sugli elementi del menu (Salva/Salva con nome) o sull’icona del dischetto in alto a sinistra quindi chiude Word.

Ad essere interessate dalla problematica sono le installazioni di Microsoft 365 versione 2409, build 18025.20104.

Non è semplice trovare un “minimo comune denominatore”. Tuttavia, sembra che la cancellazione del file salvato dall’utente di Word si manifesti ogniqualvolta sia presente un’estensione con caratteri maiuscoli, ad esempio .DOCX o .RTF . Anche la presenza di simboli come # nel nome del file può portare al medesimo risultato inatteso.

Come risolvere il problema ed evitare la cancellazione dei file

Come misura temporanea per “mettere una pezza” al comportamento anomalo, si può cliccare sul menu File, Opzioni di Word quindi scegliere Salvataggio nella colonna di sinistra per poi abilitare la casella Non mostrare la visualizzazione Backstage all’apertura o al salvataggio dei file con tasti di scelta rapida.

La visualizzazione Backstage di Word è una funzionalità che consente agli utenti di gestire file e opzioni del programma in modo centralizzato. Quando si apre un file o si salva un documento, la visualizzazione Backstage offre diverse opzioni.

Un’altra possibile soluzione temporanea consiste nell’aprire il prompt dei comandi di Windows con i privilegi di amministratore (digitare cmd nella casella di ricerca quindi scegliere Esegui come amministratore) quindi impartire le seguenti istruzioni:

cd "%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun"

officec2rclient /update user updatetoversion=17928.20156

L’intervento descritto permette di ripristinare una build di Microsoft 365 certamente esente dalla problematica in questione.

