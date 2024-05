Word: finalmente risolti problemi di formattazione con copia e incolla

Attraverso un post sul blog di Microsoft 365 Insiders è stato annunciato come la compagnia di Redmond abbia implementato una nuova funzione dopo diverse richieste da parte degli utenti.

Si tratta di una soluzione che permette di copiare e incollare contenuti testuali con una formattazione diversa da quella presente nel documento senza rovinare il file stesso. In passato, importare testo con una formattazione non identica aveva come conseguenza un notevole dispendio di tempo per normalizzare il contenuto rendendolo uniforme.

La nuova funzione, battezzata Unisci formattazione, consente all’utente di mantenere alcune caratteristiche del testo originale (come grassetti, sottolineature e simili). Di fatto, basta un semplice clic del mouse destro per incollare il testo, scegliendo poi però tra tre diverse opzioni per gestire la copia:

Mantieni formattazione originale ;

; Unisci formattazione ;

; Solo testo.

Copia e incolla Word: ecco come impostare di default la nuova impostazione

Puoi impostare la formattazione Unisci formattazione come predefinita aprendo il documento Microsoft Word su cui stai lavorando, andando in File – Opzioni – Avanzate – Taglia, Copia e Incolla, quindi scegliendo l’opzione Incolla da altro programma – Unisci formattazione dal menu a discesa.

Questa introduzione risulta alquanto interessante, visto che mantenere la formattazione dopo l’importazione di testo è uno dei processi più critici per gli utenti di Word. Nonostante Microsoft offra ampio spazio di manovra quando si parla di formattazione, questa implementazione sarà di certo un plus molto apprezzato dall’utenza.

La nuova tecnica per copiare e incollare orzioni di testo è stata introdotta con la versione 2405 (build 17624.20000) del software, mentre le versioni Web e Mac del celebre word processor non sembrano, almeno al momento, poter contare su questa interessante introduzione. Di certo, la graduale implementazione dell’IA nell’ecosistema di Office, porterà a diverse novità in futuro per Word e non solo.