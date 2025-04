Siti web professionali in pochi minuti, senza codice e senza sforzo: bufala o realtà?

La creazione di siti professionali è entrata in una nuova era grazie a un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale lanciato da WordPress. Il nuovo AI Website Builder permette di trasformare semplici idee in siti web completi in pochi minuti, senza richiedere alcuna competenza tecnica. La tecnologia, progettata per automatizzare i processi più complessi, consente di generare e personalizzare siti web con facilità, democratizzando così l’accesso alla progettazione online.

La piattaforma è in grado di eliminare barriere tecniche, automatizzando attività come la scelta del tema, la personalizzazione grafica e la selezione di immagini. Gli utenti devono semplicemente descrivere il loro progetto e il sistema si occuperà del resto, offrendo una soluzione innovativa per chiunque voglia costruire la propria presenza online.

Chi può beneficiare del builder AI?

Questa tecnologia è progettata per rispondere alle esigenze di diversi tipi di utenti:

Imprenditori e piccole aziende : ideale per chi necessita di un sito professionale in tempi rapidi

: ideale per chi necessita di un sito professionale in tempi rapidi Freelance e creativi : perfetto per mostrare il proprio portfolio senza complicazioni tecniche

: perfetto per mostrare il proprio portfolio senza complicazioni tecniche Content creator e blogger : offre un modo semplice per condividere contenuti online

: offre un modo semplice per condividere contenuti online Sviluppatori web: utile per creare prototipi veloci da presentare ai clienti

Va notato che, al momento, il sistema non supporta la creazione di piattaforme e-commerce o progetti che richiedono integrazioni complesse. Tuttavia, rappresenta un grande passo avanti per la creazione di siti web tradizionali.

Come funziona?

Il processo per creare un sito web tramite questo strumento è semplice e lineare: basta accedere alla pagina dedicata su WordPress.com e descrivere il progetto, lasciare che l’intelligenza artificiale costruisca automaticamente il sito e poi apportare modifiche manuali o tramite richieste specifiche.

Per sfruttare al meglio questa tecnologia, WordPress suggerisce di fornire descrizioni dettagliate del progetto, specificando nome, tipo di contenuto e obiettivi.

AI Website Builder: gratis? No, freemium

AI Website Builder di WordPress non è del tutto gratuito. La piattaforma mette a disposizione 30 prompt gratuiti, mentre per ottenere prompt illimitati è necessario sottoscrivere un piano hosting per il sito.

L’utente che crea il sito può comunque effettuare ulteriori modifiche tramite la dashboard di WordPress, in modo classico e senza l’aiuto dell’AI.