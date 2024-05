WWDC Apple 2024: emoji generati dall’IA e partnership con OpenAI?

Il WWDC Apple 2024, che si terrà nei giorni che vanno dal 10 al 14 di giugno, farà finalmente chiarezza sulle intenzioni di Apple riguardo l’Intelligenza Artificiale.

Secondo quando riportato da Mark Gurman su Bloomberg, le novità non sarebbero rivoluzionarie come quanto proposto da Microsoft e Google, pur risultando interessanti. Gurman, infatti, ha citato come potenziali esempi funzionalità IA che consentono la trascrizione di promemoria vocali o della generazione automatica di emoji. Per l’esperto, si sta profilando anche una probabile partnership con OpenAI.

Come prevedibile, Apple ha intenzione di integrare in modo sempre più radicale i chatbot nei propri sistemi operativi. In tal senso, la possibile collaborazione con OpenAI, vede ChatGPT come principale candidato a tale importante passo. Secondo Gurman, però, in questo senso, esiste già un progetto che coinvolge Google e che potrebbe vedere persino Gemini debuttare presto su iOS e/o macOS. Non solo: sembra che Apple stia dialogando anche con Anthropic.

WWDC Apple 2024: l’azienda di Cupertino abbraccia finalmente l’IA e non solo

Al di là delle collaborazioni, l’approccio del colosso di Cupertino rispetto all’IA si preannuncia di natura prettamente pratica.

In questo senso, una priorità potrebbe essere la funzione di riepilogo intelligente citata proprio da Gurman. Questa dovrebbe facilitare non poco la vita agli utenti Apple e, per molti versi, ricordare da vicino la funzione Recall proposta da Microsoft.

L’app Memo Vocali potrebbe ottenere un sostanziale upgrade attraverso l’integrazione dell’IA, con una fruibilità maggiore da parte di studenti e giornalisti. Stando a quanto fatto trapelare da Gurman, anche Spotlight potrebbe giovare dell’integrazione dell’IA.

Per quanto concerne Siri, l’adozione di questa nuova tecnologia potrebbe fornire all’assistente una voce migliore, dal suono più naturale. Ulteriori interessanti sviluppi sono previsti per la sua integrazione con Apple Watch. In generale, secondo Gurman, a godere maggiormente dell’integrazione dell’IA nell’ecosistema Apple saranno prevalentemente i prodotti rilasciati dall’azienda nell’ultimo anno.

Il WWDC Apple 2024, però, non dovrebbe focalizzarsi solo sull’IA. Per l’esperto, infatti, potrebbero essere annunciate ulteriori funzioni per iOS. In tal senso, per esempio, si parla della possibilità di personalizzare le icone delle app cambiandone il colore e altre piccole ma interessanti implementazioni. Non ci resta che attendere qualche giorno per capire quali sono le reali intenzioni dell’azienda.