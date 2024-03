Apple ha ufficialmente annunciato che la WWDC24 prenderà il via il 10 giugno. Nello stesso giorno il colosso di Cupertino presenterà le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, su tutti iOS 18, e quasi sicuramente anche delle novità strettamente legate all’intelligenza artificiale. A tal proposito, è tornata a parlare una delle più attendibili fonti del panorama tech.

Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg che da anni svela in anticipo le novità di Apple, ritiene che all’evento di giugno l’azienda di Cupertino non presenterà un chatbot di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e Bard. Inoltre, riafferma che l’intenzione di Tim Cook e soci sia quella di stringere una partnership con aziende come Google, OpenAI e Baidu per sfruttare le loro tecnologie AI su iPhone, iPad e così via.

In ogni caso, alla WWDC24 sarà dedicato ampio spazio proprio all’intelligenza artificiale. Lo ha lasciato intendere Greg Joswiak, SVP of Worldwide Marketing di Apple, con il suo post pubblicato su X. L’utilizzo del maiuscolo per la “A” e la “I” di “Absolutely Incredbile” non è casuale.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Attenzione però, perché il giornalista di Bloomberg non ha cambiato idea rispetto a pochi giorni fa. Con il suo ultimo editoriale ribadisce infatti che, secondo lui, iOS 18 sarà uno degli aggiornamenti più ricchi di sempre e che Apple annuncerà delle funzionalità AI che aiuteranno l’utente nelle attività quotidiane. Non è entrato nel dettaglio, ma è probabile che si riferisca ad un upgrade di applicazioni, servizi e piattaforme che gli utenti Apple utilizzano ogni giorno o quasi, come Siri, Messaggi, Apple Music, Pages e così via.

Per scoprire nel dettaglio tutte le novità di Apple (forse anche inediti hardware, come i nuovi modelli di AirPods di cui si parla con maggiore insistenza) sarà necessario attendere il 10 giugno, giorno del keynote della WWDC24. Non ci sono dubbi però sul fatto che nel corso dei prossimi due mesi nuove indiscrezioni proveranno a svelare in anticipo i piani del colosso tech statunitense.