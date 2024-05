X, la piattaforma social di Elon Musk che tutti o quasi però continuano a chiamare Twitter, sta per cambiare di nuovo. Dopo il passaggio al nuovo dominio, l’azienda ha ufficialmente confermato che a breve non verranno più mostrati pubblicamente i “Mi piace”. Secondo il director of engineering è una modifica studiata per proteggere l’immagine pubblica di quegli utenti che temevano di diventare bersagli di critiche per via dei loro like.

Su X ci sono novità per i Like: cosa cambia e perché

La prima segnalazione è arrivata da MacRumors, che ha scoperto un flag nell’app per iOS di X utile proprio per rimuovere il tab “Mi Piace” dalla pagina del proprio profilo. Il tutto è stato confermato pubblicato da Wang Haofei, che su X ha scritto che “i like stanno per diventare privati“. Ma perché questa decisione?

I “Mi piace” pubblici stanno incentivando un comportamento sbagliato. Ad esempio, molte persone si sentono scoraggiate dal mettere mi piace a contenti “taglienti” per paura di ritorsioni da parte di troll o per proteggere la propria immagine pubblica. Presto sarà possibile mettere “mi piace” senza doversi preoccupare di chi potrebbe vederlo.

Tale novità, precisa l’ingegnere, non deve però deve cambiare in negativo le abitudini di interazione con il social. «Si ricorda che più “mi piace” vengono messi, migliore sarà l’algoritmo per l’utente», conclude Haofei.

È intervenuto nella questione anche Enrique Barragan, ingegnere informatico senior di X. Quest’ultimo ha spiegato che gli utenti potranno continuare a vedere a chi sono piaciuti i propri post e vedere il numero di “mi piace” per tutti i post/risposte. Non sarà però più possibile vedere gli utenti a cui è piaciuto il post di qualcun altro né il tab “Mi piace” nei profili di altri.