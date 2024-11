X Factor 2024: cosa accadrà nella prossima puntata del 21 novembre

Alla X Factor Arena giovedì 21 novembre andrà in onda il quinto live dell’edizione 2024 di X Factor. Secondo le prime anticipazioni, nella prossima puntata i sette artisti rimasti in gara si esibiranno per la prima volta sul palco con i loro inediti. C’è inoltre attesa per gli ospiti speciali: dopo i Negramaro, a salire sul palco saranno i Coma Cose, che da poco hanno lanciato il nuovo singolo Posti Vuoti.

X Factor 2024 è visibile in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. Il modo più conveniente per seguire il talent musicale e l’intera programmazione del pacchetto Sky TV è il pass Entertainment, disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per 12 mesi. In alternativa si può anche scegliere il pass Entertainment + Cinema al prezzo di 9,99 euro al mese invece di 11,99 euro.

Per i dettagli completi dell’offerta e l’attivazione online è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale NOW.

Cosa accadrà nella prossima puntata del 21 novembre di X Factor 2024

Le anticipazioni sulla puntata di X Factor 2024 di giovedì 21 novembre ci confermano che andrà in onda la serata degli inediti. Ecco i titoli dei brani che i concorrenti presenteranno per la prima volta al pubblico:

Gloom: inedito dei Punkcake

Dove si va: inedito di Mimì

Malasuerte: inedito di Lowrah

Monster: inedito de Los Votives

Mille Concerti: inedito di Lorenzo Salvetti

Fucina: inedito di Francamente

Caravan: ineditto de I Patagarri

In attesa di scoprire quale sarà l’inedito migliore tra quelli presentati, è confermata l’indiscrezione dei Coma Cose come ospiti speciali del prossimo appuntamento di X Factor. I due artisti, reduci dal successo estivo del brano Malavita, si esibiranno sulle note del nuovo singolo Posti Vuoti.

Appuntamento quindi a giovedì, quando in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW andrà in onda la nuova puntata di X Factor.