X: il social ex Twitter lavora alla sua soluzione per videoconferenze

I cambiamenti hanno praticamente stravolto Twitter, cambiandone addirittura anche il nome fin da quando Elon Musk ne ha preso il controllo. Il celebre social contraddistinto da un simpatico uccellino volante, ad oggi si chiama X ed è in procinto di introdurre grandi novità.

X infatti sta aggiungendo un’altra funzionalità alla sua piattaforma: la videoconferenza. Al momento è in fase di test interna e si chiama X Conference. Chris Park, dipendente di X, ha condiviso alcuni dettagli sullo strumento proprio sul social e sembra che si tratti di uno strumento di base utile proprio per videoconferenze a più persone, simile a Zoom o Google Meet. Park ha inoltre riferito che sono in lavorazione funzionalità come l’aggiunta di speaker e notifiche migliorate. È stato detto inoltre che X Conference è già una valida alternativa ad altre popolari piattaforme di videoconferenza.

X prepara X Conference: ecco la nuova soluzione per le videoconferenze

Quanto riportato, ascoltando il parere di alcuni esperti che si sono esposti in merito, X Conference avrà anche il supporto per l’audio spaziale e i sottotitoli integrati. Sebbene queste funzionalità siano un vantaggio, non è del tutto chiaro a chi si rivolge X per questa nuova funzionalità, al di fuori dei suoi dipendenti.

La piattaforma offre già videochiamate personali e trasmissioni pubbliche tramite Spaces. Tuttavia, X ha riscontrato alcuni problemi tecnici durante gli streaming di alto profilo, il che solleva dubbi sulla stabilità di una nuova funzionalità di videoconferenza.

Questa non è la prima volta che X esplora funzionalità che sembrano rivolte a un pubblico business. L’anno scorso infatti è stato introdotto uno strumento di ricerca di lavoro che in un certo qual modo ha lanciato un guanto di sfida a LinkedIn.

Sarà interessante vedere come si svilupperà X Conference e chi sarà il suo pubblico di riferimento. Al momento non si sa precisamente quando questa nuova opportunità arriverà ufficialmente.