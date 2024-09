X permetterà agli utenti bloccati di vedere comunque i tuoi post

Con una decisione che creerà non poche polemiche, Elon Musk ha annunciato che su X saranno resi visibili i post di un account anche da parte degli utenti bloccati.

Secondo l’imprenditore di origini sudafricane, la funzione di blocco resterà utile per quanto riguarda interazioni dirette, con i contenuti proposti che saranno comunque visibili. Allo stato attuale, la piattaforma mostra un messaggio che segnala l’eventuale blocco, impedendo la visualizzazione altri dati come elenco dei follower, media e risposte legate all’account in questione.

Stando a una fonte non meglio precisata, come riportato dal sito The Verge, la modifica attuata su X è stata adotta in quanto gli utenti aggirano sistematicamente gli eventuali blocchi, utilizzando account secondari.

High time this happened. The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Il sistema di blocco proposto da X non convince Elon Musk

D’altro canto non è la prima volta che Elon Musk ha mostrato in modo esplicito la sua avversione per il pulsante di blocco su X. Per Musk la funzione non avrebbe senso, in quanto sostiene che dovrebbe essere sostituita in favore di una forma più incisiva di “Silenziamento“. In passato, il presidente e CTO di X aveva anche minacciato di eliminare del tutto questo meccanismo del social network, fatta eccezione per quanto riguarda il blocco dei messaggi diretti.

Nel frattempo, l’eccentrico imprenditore, ha diverse grane legali con cui fare i conti. La seconda causa nei confronti di OpenAI, intentata nel corso dello scorso mese di agosto, è solo l’ultima di una lunga serie. Per esempio, X ha portato in tribunale il Center for Countering Digital Hate, associazione impegnata contro la diffusione dell’odio online.