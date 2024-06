X presenta una nuova politica sui contenuti per adulti

Poche ore fa il social network X ha aggiornato le sue politiche sui contenuti per adulti.

Stiamo parlando di una lista di normative che andrà a regolare la gestione di materiale allusivo, sessualmente esplicito o comunque indirizzato verso un pubblico maggiorenne.

Sebbene la piattaforma abbia delle politiche in merito ancora prima del 2022, quando si chiamava Twitter e non era proprietà di Elon Musk, questo nuovo documento mira a formalizzare e rafforzare alcuni concetti. In poche parole X chiede ai propri utenti di contrassegnare i contenuti per adulti, anche se generati attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Nel documento viene spiegato come gli utenti abbiano la libertà di creare, distribuire e fruire di materiale relativo a temi sessuali, basta che questo sia “Distribuito consensualmente“.

Proprio queste due ultime parole hanno generato diverse polemiche, in cui nelle policy non viene spiegato cosa realmente significhino, soprattutto considerando ciò che viene generato attraverso l’IA.

Contenuti per adulti: come impostare un account X per non vederli

La documentazione chiarisce come siano vietati sfruttamento, sessualizzazione, il coinvolgimento di minori e comportamenti oggettivamente considerabili come osceni.

Non solo: i contenuti per adulti non devono in alcun modo apparire in immagini del profilo e banner che, di fatto, risultano visibili a chiunque. Per poter fruire di tali contenuti, inoltre, sarà necessario avere un’età di almeno 18 anni (valutabile in base alla data di nascita presente nel profilo).

Per poter evitare a prescindere questo tipo di immagini è possibile modificare le impostazioni del proprio account. Ciò è possibile grazie a questa procedura tramite desktop:

Una volta eseguito l’accesso all’account X andare nella pagina Altro ( voce selezionabile in basso a sinistra);

( voce selezionabile in basso a sinistra); Passare dunque a Privacy e sicurezza ;

; Da qui, andare in Contenuti che vedi ;

; Fatto ciò, basta deselezionare Mostra contenuti potenzialmente sensibili.

L’introduzione di una nuova politica per i contenuti vietati ai minori è solo una delle ultime novità che interessa X. Di recente, infatti, la piattaforma ha annunciato che presto sparirà il tab Mi Piace dal profilo degli utenti.