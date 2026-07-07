X rinnova i video: arriva il nuovo editor con green screen e supporto multilingua

La piattaforma X continua a puntare sui contenuti video e introduce una serie di novità pensate per rendere più semplice la creazione e la condivisione dei filmati. L’aggiornamento porta con sé un editor video rinnovato, nuovi effetti creativi come il green screen e strumenti dedicati ai contenuti in più lingue.

X video: cosa cambia con il nuovo editor

La novità principale riguarda il nuovo editor video di X, progettato per offrire un’esperienza più immediata direttamente dall’app. Gli utenti potranno intervenire sulle clip, modificare i contenuti e applicare effetti senza dover passare per applicazioni esterne.

Tra le funzioni più interessanti arriva anche il green screen, che consente di sostituire lo sfondo dei video in modo semplice. Una funzione utile soprattutto per creator, aziende e utenti che pubblicano contenuti frequenti e vogliono renderli più curati.

Green screen e contenuti multilingua

Un altro punto importante è il supporto ai contenuti multilingua. X vuole rendere i video più accessibili a un pubblico internazionale, favorendo la diffusione degli stessi contenuti in lingue diverse.

Per i creator significa poter raggiungere più utenti e mercati con meno passaggi tecnici. Per chi guarda, invece, l’esperienza dovrebbe diventare più inclusiva e immediata.

Cosa cambia per utenti e creator

L’aggiornamento conferma la volontà di X di investire sempre di più sul formato video, ormai centrale nella competizione tra social network. Per gli utenti significa avere strumenti più completi direttamente sullo smartphone, mentre i creator potranno realizzare contenuti più professionali senza dipendere sempre da software esterni.

Le nuove funzionalità saranno distribuite progressivamente e rappresentano un passo importante per rendere X una piattaforma sempre più orientata alla creazione video.