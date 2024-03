X, segnalazioni di shadowban in crescita: cosa sta succedendo?

Negli ultimi giorni è stato segnalato un numero crescente di shadowban su X. Il fenomeno dello shadowbanning è la pratica di alcuni social network che prevede la limitazione della visibilità e della portata dei post di un determinato account.

A rendere molto inquietante questo comportamento delle piattaforme vi è il fatto che, nella maggior parte dei casi, non vengono fornite notifiche o spiegazioni sullo shadowban. Di recente, sono molti gli utenti X che segnalano comportamento anomali del social network, con la ricezione di notifiche generiche che riportano motivi vaghi per quanto la restrizione dei contenuti nonché il blocco temporaneo di alcuni account.

Molti account, in tal senso, hanno ricevuto segnalazioni riguardanti contenuti spam o altri casi simili, ma senza che la piattaforma abbia approfondito tali notifiche.

Nonostante casi simili abbiano interessato piattaforme come Instagram in passato, appare quasi ironico come lo shadowban sia presente anche su una piattaforma come X, che fa della libertà di parola la sua caratteristica principale.

Pioggia di shadowban su X: si tratta di un errore tecnico nel rilevamento dello spam?

Le segnalazioni degli utenti sono molteplici e, almeno in apparenza, non sembrano avere un filo logico comune. I contenuti “penalizzati” da X, di fatto, riguardano pressoché qualunque tipo di argomento e con segnalazioni che, talvolta, riguardano persino le comunicazioni private tra gli utenti.

Secondo quanto riportato da un utente della piattaforma, noto come @gateklons, il tutto potrebbe essere causato dall’applicazione di X di alcune regole automatiche per il rilevamento dello spam che, a quanto pare, non stanno funzionando come previsto.

I casi di shadowban legati a X sono solo una delle tante problematiche che la piattaforma di Elon Musk deve affrontare il questo periodo. L’UE, infatti, ha di recente aperto un’indagine formale sul social network, accusato di problemi a livello di trasparenza e moderazione dei contenuti.