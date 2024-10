X si prepara a rivoluzionare il sistema di blocco dei profili

Che Elon Musk non veda di buon occhio l’attuale sistema di blocco dei profili su X non è di certo una novità.

In passato, la funzione fondamentale per ogni social network, è stata soggetto a diverse modifiche, talvolta considerate controverse dall’utenza. In un post di qualche ora fa, l’account ufficiale del team Engineering di X ha annunciato una nuova modifica in tal senso che verrà presto implementata.

Secondo quanto emerso, bloccando un profilo questo potrà comunque vedere il post, pur non potendo interagire con lo stesso con Mi piace, risposte o altri interventi.

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.

If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.).

— Engineering (@XEng) October 16, 2024