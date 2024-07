X, sicurezza: i "Mi piace" privati diventati pubblici, l'azienda riconosce il problema

Di recente, la piattaforma social degli hashtag, X (ex Twitter) ha apportato una modifica alla sua piattaforma che ha reso privati ​​i Mi piace. In questo modo, solo il proprietario dell’account può dunque vedere i post a cui ha messo like. Nonostante ciò, a causa di un recente incidente di sicurezza, X avrebbe mostrato i Mi piace privati ​​anche ad altri utenti.

La piattaforma social ha inviato ai suoi clienti una mail riconoscendo che l’incidente si è verificato a giugno 2024, poco dopo aver apportato la modifica che ha reso privati ​​i Mi piace. X afferma che nonostante la modifica, c’era ancora un modo utile per le altre persone per visualizzare i like privati.

X: un problema di sicurezza ha reso noti i Mi piace privati

In precedenza, chiunque poteva vedere un elenco di tutti i post per i quali un account su X aveva espresso il suo gradimento. La modifica, che ha reso questo elenco pubblico un lontano ricordo, è stata apportata proprio perché X riteneva che rendere pubblici i Mi piace “incoraggiasse un comportamento sbagliato” per alcuni utenti. Un esempio può essere l’esitazione di alcune persone nel apporre un like a qualcosa per paura di essere giudicate o magari di finire al centro della discussione con dei meme.

X afferma di aver già preso provvedimenti per garantire che i Mi piace rimangano privati, come del resto ora dovrebbero. Nonostante il cambiamento, il conteggio dei Mi piace che vengono messi su ogni post resta ad oggi di dominio pubblico.

Si tratta quindi di una grande modifica per la privacy di tutti gli utenti che frequentano la piattaforma ex Twitter. In tanti si sono ritrovati a vedere diventare i loro like pubblici, ma fortunatamente ora sembra che il problema sia stato risolto e sembra che non tutti siano stati colpiti dal bug.