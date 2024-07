Da quando è passato nelle mani di Elon Musk, il social network che una volta era noto come Twitter è cambiato drasticamente. A partire ovviamente dal nome, dal momento che ora la piattaforma si chiama semplicemente X. Anche la strategia di gestione ha subito dei ritocchi, e questo ha contribuito a rendere questo social una piazza meno sicura, anche nei semplici dibattiti tra gli utenti.

X, il sistema delle spunte blu viola il DSA: cosa dice l’Unione Europea

Un cambiamento fortemente criticato è stato quello della spunta blu a pagamento. Prima veniva assegnata agli account di giornalisti, volti noti dell’intrattenimento (nel senso generale del termine), politici e così via, per certificarne l’autenticità. Oggi invece si può semplicemente pagare per ottenere l’ambito “riconoscimento”, e questo mette in discussione l’affidabilità di X. Se basta pagare, come possono gli utenti accertarsi dell’autenticità degli altri account con cui interagiscono? Secondo un’indagine dell’Unione Europea (iniziata a dicembre del 2023), non mancano casi in cui malintenzionati hanno sfruttato questo sistema per ingannare intenzionalmente gli altri iscritti.

Dopo aver effettuato i dovuti controlli, l’UE è arrivata alla conclusione che X viola il Digital Services Act (DSA). Di seguito le parole di Margrethe Vestager, membro del parlamento europeo e dal 2014 Commissario europeo per la concorrenza:

A nostro avviso, X non è conforme al DSA in termini di trasparenza, utilizzando schemi poco chiari che sono fuorvianti per gli utenti, non fornendo un adeguato archivio pubblicitario consultabile e affidabile, e bloccando l’accesso ai dati per i ricercatori. La trasparenza è al centro del DSA e siamo determinati a garantire che tutte le piattaforme, X inclusa, siano conformi alla legislazione UE.

Nel caso in cui X non dovesse allinearsi alla normativa vigente nell’Unione Europea, potrebbe affrontare delle azioni legali formali e pagare multe abbastanza salate. Si parla anche del 6% del fatturato globale, ma dal momento che X è una società privata, acquisita da Elon Musk nel 2022 per una cifra superiore ai 40 miliardi di dollari, non è possibile stabilire l’entità della sanzione.

Nel frattempo è arrivato anche il commento di Thierry Breton. Il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi della commissione von der Leyen proprio su X sottolinea come il nuovo meccanismo legato alle spunte blu sia un pericolo per gli utenti.