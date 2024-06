Per la stampa di settore e i tanti appassionati di videogiochi, quello organizzato da Microsoft è stato uno dei migliori eventi degli ultimi anni. Nel corso dello Xbox Games Showcase andato in scena il 9 giugno sono stati infatti presentati numerosi titoli (alcuni dei quali in esclusiva) e, a sorpresa, anche nuove console.

Come sottolineato da Satya Nadella, CEO del colosso di Redmond, questo è stato il primo evento con i nuovi studio di Microsoft, come Activision Blizzard. Anche per questo motivo c’era grande attesa per la conferenza, che – cosa per nulla scontata, visti gli ultimi appuntamenti sottotono di tutta l’industria – non ha tradito le aspettative. «Un momento straordinario, perché offriamo più giochi e modi di giocare alle persone di tutto il mondo», ha scritto Nadella su X riprendendo un post di Phil Spencer.

Le nuove versioni di Xbox Series X | S allo Showcase del 2024

Il ritmo dello Showcase 2024 è stato davvero serrato, con trailer e clip di gameplay dati in pasto agli appassionati di gaming senza un attimo di pausa. Tra gli annunci più importanti ci sono quelli di Call of Duty: Black Ops 6, Doom: The Dark Ages, Diablo IV: Vessel of Hatred, Perfet Dark, Fable, Flight Simulator 2024, Gears of War: E-Day e Indiana Jones and the Great Circle (qui tutti i trailer). Ma spazio anche nuove console. O meglio, a inedite configurazioni di Xbox Series X e Series S.

La nuova Xbox Series X con scocca bianca non include un lettore di dischi (è dunque totalmente all-digital), ma in quanto a performance è identica al modello originale. Altra novità è la versione Galaxy Black con 2TB di archiviazione: la particolarità è tutta nella scocca, con un pattern ispirato “dallo costellazioni e dallo spirito di esplorazione e avventura evocato dallo spazio“. La prima ha un costo di 499,99 euro, la seconda di 649,99 euro.

La terza e ultima (non per importanza) è la Xbox Series S da 1TB con scocca Robot White. Il costo d’acquisto è di 349,99 euro.

Tutte le nuove console di Microsoft saranno disponibili all’acquisto (anche in Italia) nel corso delle festività Natalizie del 2024 ai prezzi sopraindicati.