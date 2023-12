Xiaomi presenta SU7, la sua prima auto elettrica:

Xiaomi anticipa tutte le aziende rivali, soprattutto Apple, e lancia ufficialmente la sua prima auto elettrica. Con un evento seguito in diretta streaming da oltre 2 milioni di persone, il gigante dell’elettronica di consumo ha svelato la SU7, una vettura (berlina) all’avanguardia – il video di guida autonoma ha lasciato tutti senza parole – che è in grado di comunicare anche altri dispositivi dell’azienda che gli utenti utilizzano ogni giorno, come smartphone e smartwatch.

L’ambizioso obiettivo di Xiaomi

Durante l’evento tenutosi a Pechino, Lei Jun – amministratore delegato del colosso cinese – ha descritto la SU7 come un’auto “da sogno”, paragonabile a quelle firmate Porsche e Tesla. L’obiettivo di Xiaomi, ha dichiarato Jun, è di affermarsi (anche) come casa automobilistica. Ma non una delle tante, bensì una delle prime 5 al mondo. Un meta raggiungibile solo lavorando duro nei prossimi 15/20 anni, ha spiegato l’ad.

Pick your tint! #XiaomiEVTechnologyLaunch 🔵 Aqua Blue

🔘 Mineral Gray

🟢 Verdant Green pic.twitter.com/tkHjnwaNL7 — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2023

Il debutto del veicolo arriva in momento non particolarmente positivo per il mercato automobilistico, ma negli uffici di Xiaomi non hanno voluto perdersi d’animo. L’azienda ha investito 10 miliardi di dollari nell’arco di un decennio ed è uno dei pochi nuovi player nel mercato cinese degli EV.

Per quanto riguarda il lato tecnico della SU7, la vettura si basa su una piattaforma con architettura a 800 Volt e utilizza batterie fornite dalle cinesi Byd e CATL. L’autonomia dovrebbe essere di 800 km. In termini di potenza, l’auto – nella sua configurazione migliore – passa a 0 a 100 km/h in 2.78 secondi e può toccare i 265 km/h di velocità.

I veicoli (massimo 200.000 all’anno, per il momento) saranno prodotti in uno stabilimento a Pechino di proprietà di BAIC Group, azienda con la quale Xiaomi ha stretto un accordo.