Con l’introduzione di iOS 14.5, Apple ha obbligato gli sviluppatori ad informare in modo chiaro e diretto gli utenti circa il monitoraggio dell’attività nelle singole applicazioni. Dopo questo aggiornamento, al primo avvio di determinate applicazioni viene mostrato un pop-up utile per autorizzare o meno il tracciamento. Nel 2021, Google ha interrotto alcuni metodi di tracciamento per conformarsi ed evitare che venga mostrato l’avviso appena citato, ma a breve qualcosa potrebbe cambiare per l’app di YouTube.

YouTube per iOS e iPadOS vuole saperne di più sugli utenti per proporre pubblicità mirata

Con una delle prossime versioni del client per iOS e iPadOS della piattaforma per guardare video, agli utenti (ma non agli abbonati Premium e agli account bambini) verrà mostrato un avviso relativo proprio al tracciamento. Tramite il pop-up, la piattaforma chiederà il permesso per monitorare l’attività su app e siti web di altre società.

Dando il consenso, l’attività su YouTube verrà collegata a quelle di app e altri siti web non Google per mostrare annunci personalizzati. La scelta “verrà applicata a tutti gli utenti dell’app YouTube sul dispositivo su cui è attivata l’impostazione”. Con il diniego, invece, “l’esperienza pubblicitaria nell’app risulterà meno personalizzata e potrebbe comportare annunci meno pertinenti e ripetuti”. Dettaglio importante è che questa impostazione, in un senso o nell’altro, può essere modificata in qualsiasi momento in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Tracciamento.

«A breve, gli utenti YouTube su iPhone e iPad potranno optare per una pubblicità più personalizzata, in linea con la politica di trasparenza del tracciamento delle app di Apple», ha dichiarato un portavoce di Google. «Siamo certi che questo ci aiuterà a fornire agli utenti un’esperienza pubblicitaria utile e di alta qualità, avvantaggiando anche i creator».

Non è chiaro quando questa nuova strategia diventerà realtà, ma gli utenti di certo se ne accorgeranno facilmente grazie al sopracitato pop-up.