YouTube: arriva il timer per la sospensione automatica dei video

Ad oggi per molti è indispensabile l’apporto di YouTube sulla loro smart TV, sullo smartphone, sul tablet e su tutti i dispositivi dotati di un display. Il servizio video più famoso e tra l’altro tra i più longevi al mondo, continua ad aggiornarsi con delle migliorie che lo rendono sempre più premium. Con quest’ultimo aggettivo, il richiamo va direttamente alla versione YouTube Premium, un servizio aggiuntivo che ha sempre cercato di giustificare la sua esistenza offrendo dei vantaggi interessanti.

Questo servizio è a pagamento e consente agli utenti di beneficiare di alcuni plus come la rimozione degli annunci o le funzionalità in picture-in-picture. Ovviamente, gran parte degli aspetti positivi del servizio in abbonamento deriva da YouTube Music, che ha sostituito Google Play Music diversi anni fa. Inoltre, gli abbonati hanno accesso alla pagina delle funzionalità sperimentali di YouTube che consente di testare strumenti in fase di sviluppo, come quello di cui si parla in queste ore: il timer di spegnimento automatico.

YouTube: un timer di spegnimento per gli utenti Premium è in arrivo

Navigando alla pagina delle funzionalità sperimentali di YouTube (accessibile anche ai non abbonati) figura al momento una nuova voce: quella del timer di spegnimento. In maniera molto simile al timer di spegnimento di YouTube Music, gli utenti possono ora impostare intervalli di tempo specifici per mettere in pausa la riproduzione. YouTube afferma che tale possibilità sarà accessibile tramite il menu delle impostazioni sui video. La nuova feature sarà disponibile fino al 2 settembre, dopodiché verrà rimossa e potenzialmente aggiunta di nuovo in un secondo momento.

In questo modo sarà possibile intervallare i tempi quando si guardano video sulla piattaforma per lungo tempo. Sarà molto utile prima di andare a dormire: gli utenti potranno impostare infatti una sorta di timer dopo il quale l’applicazione si interromperà in maniera automatica.