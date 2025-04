Il 2025 segna un momento importante per YouTube, che celebra i suoi 20 anni con una serie di aggiornamenti a dir poco interessanti. Tra le novità principali troviamo una maggiore velocità di riproduzione, funzioni musicali avanzate e un’interfaccia rinnovata per le smart TV, dimostrando ancora una volta il ruolo di leader della piattaforma nel contesto dello streaming video.

Una delle innovazioni più attese è la riproduzione 4x, riservata agli abbonati Premium. Questa funzionalità consente di guardare i video a una velocità quattro volte superiore rispetto al normale, ideale per chi vuole ottimizzare il tempo a disposizione senza rinunciare alla fruizione di contenuti. Disponibile sull’app mobile, questa opzione si propone come un grande passo avanti per l’efficienza nella fruizione dei contenuti.

Non solo riproduzione 4x: tutte le novità per il compleanno di YouTube

Con il lancio di Ask Music, YouTube si immerge nel mondo della personalizzazione musicale. Gli utenti Premium e gli abbonati a YouTube Music possono ora creare stazioni radio personalizzate, scegliendo generi e brani preferiti. Sebbene inizialmente limitata agli utenti di lingua inglese in alcuni paesi, questa funzionalità promette un’espansione futura, ampliando le possibilità di personalizzazione grazie all’intelligenza artificiale.

Entro l’estate 2025, YouTube introdurrà un’importante revisione della sua interfaccia TV. L’aggiornamento punta a migliorare l’usabilità, semplificando la regolazione della qualità video e l’accesso ai commenti. Tra le innovazioni più interessanti, spicca la visualizzazione multipla, che permetterà di guardare più video contemporaneamente su un unico schermo.

Con oltre 20 milioni di nuovi video caricati ogni giorno e un totale di oltre 20 miliardi di contenuti pubblicati, YouTube celebra i suoi 20 anni con un video commemorativo che ripercorre i momenti più iconici della sua storia. Dal celebre “Rick Roll” ai fenomeni virali come “PPAP” e “The Backrooms”, la piattaforma dimostra di essere un vero e proprio archivio della cultura pop digitale, capace di conservare frammenti del nostro passato.