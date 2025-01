YouTube e le ads "infinite", la piattaforma conferma: non è un errore

La lotta tra YouTube e gli utenti che adottano adblocker e sistemi simili è ormai una costante da anni.

Da una parte vi è la naturale necessità di monetizzazione da parte di una piattaforma che offre un numero incommensurabile di contenuti, dall’altra vi sono gli utenti, che devono comunque far fronte a pubblicità talvolta un po’ troppo invasive. La contesa vede YouTube attuare sempre nuove strategie e gli strumenti adblocker trovare, spesso nel giro di pochi giorni (se non ore) le adeguate contromosse.

Su Reddit, di recente sono apparsi alcuni utenti che hanno segnalato come la piattaforma presentasse un comportamento anomalo, con veri e propri ads infinite. Nello specifico, si parla di annunci che duravano dai 58 minuti fino alle 10 ore, anche se alcuni parlano di ads anche di 90 ore, anche se non esistono prove concrete a riguardo. A rendere tutto ciò ancora più bizzarro vi è l’ammissione di YouTube: per il sito di streaming, tutto ciò non è un errore.

Adblocker o misura di YouTube? Le ads infinite possono durare oltre 10 ore

Tutto è stato rivelato quando un utente ha condiviso uno screenshot dove veniva mostrato un annuncio lungo quasi 3 ore.

Nell’immagine è apparso in un lato un misterioso logo che lascia intuire come sul dispositivo sia probabilmente installato un adblocker. Mentre alcuni commenti su Reddit si sono schierati con YouTube, insinuando che l’uso di adblocker potrebbe aver attivato l’annuncio lungo, altri hanno indicato l’estensione browser come “colpevole”, visto che avrebbe potuto nascondere il tanto desiderato tasto Salta.

YouTube, dal canto suo, ha risposto in modo enigmatico, confermando che gli annunci regolari non durano più di 15 secondi su mobile e di 60 secondi su TV. La piattaforma ha poi sottolineato come si affidi al sistema di ads per mantenere la sua struttura e premiare i creator. La stessa ha poi consigliato di sottoscrivere un abbonamento Premium per contribuire all’esistenza di YouTube.