YouTube: Google presenta due nuove feature basate sull'AI

Google sta investendo molto nell’intelligenza artificiale e vuole che tutti i suoi prodotti possano, in un modo o nell’altro, abbracciarla nel migliore dei modi. Oggi Big G ha annunciato che sono in fase di test due nuove funzionalità basate sull’AI generativa progettate per migliorare l’esperienza su YouTube.

YouTube: in prova due inedite funzionalità AI

Per quanto riguarda i video con thread di commenti abbastanza lunghi, YouTube sfrutterà l’intelligenza artificiale per organizzarli in temi o argomento, così da semplificare la modalità di conversazione tra gli utenti. A loro volta, i creator, spiega Google, possono utilizzare questi “riepiloghi” per partecipare alle discussioni oppure trarre ispirazione per nuovi contenuti da caricare sul proprio canale.

Gli argomenti si basano unicamente sui commenti pubblicati, quindi non vengono presi in considerazione quelli in attesa di revisione o che contengono termini che non possono essere utilizzati sulla piattaforma.

Il test è attualmente disponibile solo per YouTube per smartphone e tablet e solo per dei video in inglese che contano un bel po’ di commenti.

La seconda novità riguarda uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale in grado di fornire risposte a domande su un video che si sta guardando. Il tool può fornire informazioni di base, suggerimenti su contenuti simili e altro ancora. Il tutto senza mai interrompere la riproduzione del contenuto. Per i video educativi, poi, l’AI è in grado di generare quiz attraverso i quali l’utente può esercitarsi sull’argomento specifico.

Dal comunicato stampa si apprende che la prima feature sopradescritta (i commenti suddivisi per argomenti) è già disponibile per tutti gli abbonati a YouTube Premium. Per chi non lo sapesse, questo abbonamento spalanca le porte anche alle funzionalità sperimentali. Per quanto riguarda l’AI conversazionale, sarà disponibile invece nel giro di qualche settimana.