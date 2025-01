YouTube: in arrivo i video highlight, ecco cosa sono

YouTube sta testando una nuova funzione che potrebbe rivelarsi molto utile per i creator: i video highlight, brevi estratti dei momenti più coinvolgenti di un video già pubblicato, pensati per valorizzare i contenuti esistenti e attirare maggiore attenzione sul canale.

Come funzionano i video highlight su YouTube

Questa nuova funzione consente ai creator di selezionare e pubblicare clip brevi, in formato 16:9 e orizzontale, mantenendo il layout classico di YouTube. A differenza dei popolari Shorts, pensati per competere con TikTok e i Reels di Instagram, i video highlight non sono ottimizzati per il formato verticale.

All’interno di YouTube Studio Desktop c’è ora un nuovo pulsante chiamato “Crea un video highlight”. Con questo, gli utenti che sono stati selezionati per il test, hanno modo di tagliare i momenti più interessanti di un video e pubblicarli come clip autonome.

Un vantaggio per creator e spettatori

Questa è una grande occasione per i creator che hanno modo di fare più visualizzazioni con i video già visti e meno recenti. Questi brevi video possono essere utilizzati per promuovere contenuti più lunghi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori e incrementando il traffico sul canale.

Dal punto di vista degli utenti, gli highlight offrono un modo immediato per scoprire un canale e i suoi contenuti di maggior successo. YouTube ha integrato un sistema di heatmap nella barra di avanzamento del video, che evidenzia i segmenti più visti e rigiocati, rendendo più semplice individuare quali parti di un video meritano di essere condivise come highlight.

I video highlight non sostituiscono gli Short

YouTube ha chiarito che questa funzione non ha lo scopo di generare nuove idee o contenuti, ma di ottimizzare il valore dei video già esistenti. La differenza rispetto agli Shorts è evidente: questi ultimi sono contenuti brevi e verticali, pensati per attirare rapidamente l’attenzione, mentre gli highlight puntano a valorizzare video già pubblicati con un approccio più riassuntivo e promozionale.