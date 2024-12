YouTube testa un nuovo pulsante per favorire la scoperta di nuovi video

Secondo quanto riportato dal sito PhoneArena, YouTube sembra essere alle prese con dei test riguardo la potenziale implementazione di un nuovo bottone.

Questo, chiamato Play something, dovrebbe facilitare la ricerca di nuovi contenuti per gli utenti indecisi su quali video visionare. Il nuovo pulsante dovrebbe apparire come un Floating Action Button (FAB), collocato nella parte bassa del display. Una volta selezionato, questo avvia una serie di Shorts casuali.

Questa probabile integrazione non è una novità assoluta. Già nel 2023, un utente di Reddit aveva individuato un tasto molto simile nel codice dell’app, probabilmente una prima forma embrionale del bottone Play something appena citato.

Scoperta di nuovi video? YouTube pensa a integrare un nuovo FAB

L’idea alla base di questo pulsante è simile a quanto già proposto da Netflix o servizi nel contesto streaming. Qui, gli utenti si trovano spesso sommersi da una vasta proposta e hanno reale difficoltà nel selezionare i contenuti da visionare.

Stando a quanto sostenuto da PhoneArena, il bottone potrebbe essere inizialmente mostrato solo agli utenti poco attivi, cercando dunque di stimolare maggiori interazioni con la piattaforma. In questo contesto, YouTube sembra essere alle prese con una raccolta di feedback che potrebbero determinare se questa soluzione avrà un futuro o se questa verrà accantonata. Al momento attuale alcuni vedono nel tasto Play something qualcosa di utile per offrire visibilità a video di qualità ma poco valorizzati, per altri si tratta di una soluzione potenzialmente invasiva, dunque tutt’altro che apprezzata.

Di certo, YouTube sembra avere qualche problema di troppo quando si tratta di consigliare filmati, come testimoniato dal recente caso del sistema di video consigliati che, giusto qualche giorno fa, sembra aver dato chiari segnali di malfunzionamento. Ancora più di recente, la piattaforma ha testato un nuovo design orizzontale, ideale per gli smartphone pieghevoli.