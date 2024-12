YouTube testa un nuovo layout in modalità orizzontale su Android

Come al solito YouTube non smette mai di sorprendere e anche in questo periodo sta lavorando ad un nuovo aggiornamento. Questo riguarda soprattutto gli utenti Android, per i quali è previsto un nuovo layout ottimizzato per la modalità orizzontale. L’applicazione vuole adottare un design innovativo, proprio per migliorare l’esperienza dei suoi utenti e per consentire l’utilizzo più piacevole di dispositivi in orizzontale, magari con schermi più ampi tra cui quelli di tablet e smartphone pieghevoli.

YouTube prepara un’esperienza migliorata per schermi ampi

La maggior parte delle funzioni di YouTube è attualmente ottimizzata per l’orientamento verticale. Tuttavia, quando si ruota il dispositivo in orizzontale, l’interfaccia si limita a replicare quella verticale, lasciando spazi inutilizzati e dando una sensazione di design poco curato.

Con l’aggiornamento alla versione 19.50.36, Google sta testando un’interfaccia migliorata per sfruttare meglio i display in modalità orizzontale. Il nuovo layout sposta il feed degli abbonamenti in una posizione più comoda, sistemando gli aggiornamenti dei canali nella barra laterale di navigazione a sinistra. I video, invece, occupano una seconda colonna, con miniature ridimensionate per riempire gli spazi bianchi e rendere la navigazione più intuitiva.

Più ordine e informazioni a colpo d’occhio in un’unica schermata

Con queste novità YouTube introdurrà un’interfaccia più fluida consentendo di visualizzare più contenuti all’interno di un’unica schermata. Il design in questione è stato visto su un dispositivo di tipo pieghevole per la prima volta. Ciò ovviamente non implica che non verrà utilizzato anche su altri prodotti, proprio come tablet e smartphone tradizionali.

Per il momento, Google non ha fornito una data ufficiale per il rilascio del nuovo layout. Tuttavia, l’attenzione rivolta agli utenti che prediligono la modalità orizzontale e ai dispositivi più grandi è un segnale positivo. Si tratta di un aggiornamento atteso da tempo, che potrebbe rendere YouTube più versatile e adatto a diverse tipologie di schermo.