Un nuovo design per YouTube Kids lo rende più simile a YouTube standard

L’app mobile YouTube Kids ha ottenuto un restyling dell’interfaccia che la rende molto più simile a YouTube Standard.

A livello pratico, l’app permette finalmente ai bambini di sfogliare i video in modalità verticale. Di fatto l’aggiornamento pone YouTube Kids nei confronti della giovane utenza come un’app più complessa, rendendo la stessa meno simile a un “giocattolo” e più funzionale.

Sulla parte alta del display, è disponibile un carosello con un nuovo design, utile per gestire i filtri per i bambini. Qui sono inoltre disponibili i vari argomenti dei contenuti, che spaziano dai giochi agli spettacoli, alla musica fino ai contenuti più educativo. Nel complesso, i pulsanti dovrebbero occupare meno spazio rispetto al passato.

YouTube Kids cambia faccia e diventa un’app più “matura”

Tra le altre modifiche all’app, figura anche lo spostamento di alcune scorciatoie presenti sulla parte alta del display. Home, Cerca e Profilo sono state collocate in una nuova barra di navigazione, posizionata sulla parte bassa dello schermo.

Non solo: l’ultimo aggiornamento di YouTube Kids aggiunge anche una nuova pagina, anch’essa collocata nell’aria inferiore del display. Stiamo parlando della voce Your Stuff, che permette al giovane utente di avere immediato accesso ai contenuti visualizzati, condivisi o scaricati in precedenza.

Stando a quanto affermato da YouTube, la nuova versione sarà resa disponibile nelle prossime settimane tanto sulla versione Android che su quella iOS dell’app. D’altro canto YouTube Kids è un’app lanciata quasi un decennio fa e, a parte un massiccio restyling nel 2017, non ha mai ottenuto particolari migliorie a livello di interfaccia.

Gli sviluppatori restano comunque concentrati anche sull’app principale della piattaforma. Gli stessi stanno infatti lavorando per offrire il doppiaggio dei video tramite l’Intelligenza Artificiale.