YouTube si prepara a lanciare il doppiaggio di video tramite AI

Già da tempo YouTube sta integrando funzioni legate all’Intelligenza Artificiale. Sebbene si tratti di implementazioni alquanto interessanti, il servizio si sta preparando a integrare una novità destinata a rivoluzionare il rapporto tra gli utenti e la piattaforma.

Stiamo parlando di una nuova funzionalità che dovrebbe permettere la traduzione dei contenuti proprio attraverso l’AI. Di fatto, YouTube andrà a doppiare automaticamente un video scelto dall’utente in nove diverse lingue.

A rivelare questa possibile implementazione è stato l’utente X noto con il nickname @levelsio, secondo cui “YouTube doppierà in modo automatico i video in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, italiano, hindi, indonesiano e giapponese” il tutto utilizzando l’AI per mantenere la voce originale pur cambiando la lingua.

I said podcasts but it’s happening on YouTube first: YouTube will now auto dub videos in English, Spanish, Portuguese, German, French, Italian, Hindi, Indonesian and Japanese The dubs will use AI to take the original voice but change the language (like @lexfridman‘s podcast… https://t.co/1awdnDF8lk pic.twitter.com/KhelUxtLZL — @levelsio (@levelsio) November 21, 2024

Doppiaggio di video tramite AI su YouTube: c’è anche l’italiano

Nonostante si tratti di un’implementazione epocale per YouTube, non si tratta di una sorpresa per chi conosce a fondo la piattaforma. Un’annuncio a riguardo è stato già rilasciato, nel corso dello scorso mese di settembre, in occasione dell’evento Made On YouTube.

In quella precisa occasione, un portavoce della piattaforma ha chiarito come lo strumento di doppiaggio AI sarebbe stato potenziato notevolmente nei mesi successivi, aggiungendo altre lingue oltre quelle disponibili all’epoca (ovvero inglese, spagnolo e portoghese). Stando a quanto sostenuto da @levesio, il doppiaggio AI dovrebbe essere gradualmente introdotto nelle prossime settimane e sarà applicabile solo ai contenuti creati appositamente per sfruttare tale funzione.

Come appare evidente, il doppiaggio tramite AI potrebbe rappresentare un punto di svolta per i creator. Con questa opzione, il potenziale pubblico potrebbe andare oltre la propria lingua nativa, rendendo i contenuti appetibili a una quantità enorme di potenziali follower.

D’altro canto, l’abbinamento AI e traduzioni non è di certo prerogativa di YouTube, con Spotify che nel 2023 ha annunciato una funzione molto simile e SeamlessM4T di Meta, un traduttore universale in grado di interagire con oltre 100 lingue.