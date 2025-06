L’Intelligenza Artificiale è destinata a cambiare in modo radicale il panorama della creatività digitale, e YouTube si prepara a guidare questa trasformazione.

Neal Mohan, CEO della piattaforma di streaming video, ha annunciato durante il Cannes Lions 2025 l’integrazione di Veo 3 nella piattaforma YouTube Shorts. Questa innovazione, prevista per l’estate 2025, promette di ridefinire la creazione di contenuti video brevi.

Durante il suo intervento, Mohan ha descritto Veo 3 come un passo avanti rispetto all’attuale tecnologia Dream Screen, utilizzata per generare sfondi nei video. La potenza di questa nuova AI è stata dimostrata con un esempio che ha catturato l’attenzione del pubblico: un video generato automaticamente che raffigurava un marinaio anziano, accompagnato da descrizioni visive estremamente dettagliate del mare. Questo ha messo in luce la capacità di Veo 3 di creare contenuti complessi e altamente personalizzati.

Con Veo 3 salto netto di qualità per YouTube Shorts

Un aspetto particolarmente interessante di questa tecnologia è il suo potenziale nel superare le barriere linguistiche. La funzione di auto-dubbing, già in uso, ha prodotto oltre 20 milioni di video tradotti in nove lingue nei primi sei mesi.

Con Veo 3, questa funzionalità sarà ulteriormente potenziata, consentendo la traduzione in undici lingue aggiuntive. Di fatto, si tratta di un’opportunità straordinaria per i creator di raggiungere un pubblico globale con contenuti localizzati.

Il contesto di questo annuncio non è casuale. YouTube Shorts ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi mesi. Le visualizzazioni giornaliere sono passate da 70 miliardi nel marzo 2024 a oltre 200 miliardi nel 2025, segnando un aumento del 186% in poco più di un anno. Questo trend dimostra come i video brevi stiano diventando un formato sempre più popolare, in grado di competere con piattaforme con contenuti simili, come TikTok e Instagram Reels.

Con l’introduzione di Veo 3, YouTube mira a consolidare la propria posizione di leader nel settore, offrendo ai creator strumenti innovativi per esprimere la loro creatività. Neal Mohan ha sottolineato che l’AI sia il fulcro per plasmare il futuro della creatività, e YouTube si sta impegnando per fornire soluzioni che facilitino la produzione di contenuti di alta qualità sfruttando al meglio tale tecnologia.