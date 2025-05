YouTube introduce Google Lens negli Short: a cosa serve

Google Lens si potrà usare nei video brevi di YouTube, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti video. Questa nuova funzionalità introduce una modalità di ricerca visiva avanzata che consente di ottenere informazioni dettagliate sugli oggetti o luoghi mostrati nei video brevi. La novità è in fase di rollout negli Stati Uniti ed è stata annunciata con un articolo nell’help online di YouTube.

Come funziona Lens negli Short

Gli utenti di YouTube che stanno guardando uno Short, il formato di video brevi della piattaforma, possono mettere in pausa un video e attivare Lens dal menu superiore. Questo strumento permette di selezionare elementi specifici del video per accedere a informazioni sovrimpresse, per poi tornare alla riproduzione. Ad esempio, durante la visione di un video che mostra un luogo turistico, è possibile selezionare un monumento e ricevere dettagli immediati sulla sua storia e significato culturale. Questa capacità rappresenta un significativo passo avanti nel settore della ricerca per immagini.

YouTube ha specificato che, durante la fase iniziale di distribuzione, i risultati forniti da Lens non includeranno inserzioni pubblicitarie. Inoltre, questa opzione non sarà disponibile per i video contenenti link affiliati a YouTube Shopping o promozioni commerciali a pagamento. Questo approccio mira a garantire un’esperienza utente più fluida e focalizzata sulla scoperta.

Questa mossa strategica posiziona YouTube in vantaggio rispetto a concorrenti come TikTok e Instagram Reels, piattaforme simili che attualmente non offrono funzionalità integrate di ricerca visiva. Con l’introduzione di Google Lens, YouTube punta a differenziarsi in un mercato sempre più competitivo, combinando intrattenimento e utilità pratica.

YouTube punta sui video brevi

L’integrazione arriva in un momento in cui YouTube sta investendo notevolmente nella sezione Shorts. Negli ultimi mesi, sono stati introdotti strumenti di editing avanzati, adesivi generati dall’intelligenza artificiale e template ottimizzati per la creazione di contenuti. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’esperienza dei creator e a incrementare l’engagement degli utenti.

La combinazione di intrattenimento e funzionalità pratiche rappresenta un valore aggiunto per gli utenti, che possono esplorare e scoprire nuovi contenuti in modo più interattivo e immediato.