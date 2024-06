YouTube: la funzione che stabilizza il volume anche su smart TV

Su YouTube (e non solo) il mixaggio audio è spesso uno dei maggiori problemi durante la fruizione dei video. Nel contesto di una playlist è possibile settare il volume per un video e poi, una volta passati al filmato successivo, dover aumentare o ridurre lo stesso.

Per ovviare a queste situazioni, Google ha già presentato una soluzione, presentando la funzione Stable Volume. Questa, fino a qualche ora fa, era però esclusiva dell’app mobile.

Da poco Google ha ampliato la funzionalità anche a dispositivi come Android TV e Google TV, permettendo la stabilizzazione automatica del volume durante l’utilizzo di YouTube. Il tutto, ovviamente, senza dover prendere in mano il telecomando.

Stable Volume permette di ottenere un’esperienza di ascolto coerente, con un continuo bilanciamento del volume, degli altri e dei bassi. La funzione, come già detto già nota da tempo agli utenti mobile, è stata individuata nella versione 4.40.303 di YouTube per quanto riguarda Android TV.

Stable Volume arriva anche su smart TV: ecco come è possibile attivare e disattivare la funzione

Per attivare Stable Volume è necessario selezionare l’icona a forma di ingranaggio durante la riproduzione di un video su YouTube. La relativa voce dovrebbe apparire come opzione disponibile sul menu Impostazioni, tra i sottotitoli e velocità di riproduzione. Come riportato dal sito 9To5Google, la funzione è attiva come impostazione predefinita.

Secondo quanto sostenuto dal sito appena citato, vi sono alcuni casi in cui è consigliabile disattivare Stable Volume. Nello specifico, questo può avere un impatto negativo durante l’ascolto di musica o comunque la fruizione di contenuti con mix audio particolarmente dettagliati.

L’introduzione di questa funzione è solo l’ultima di tante novità che, in questo periodo, hanno caratterizzato YouTube. Soprattutto per quanto riguarda la lotta contro gli ad blocker, infatti, gli sviluppatori a lavoro sulla piattaforma si stanno dando molto da fare.