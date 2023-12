YouTube lancia il nuovo tasto Skip, evitare le pubblicità sarà più difficile

Durante la sua lunga carriera in giro per i browser di tutto il mondo e sui dispositivi mobili, YouTube ha sperimentato vari formati e soluzioni in merito agli annunci pubblicitari. Si parla ovviamente anche degli annunci non ignorabili e più annunci consecutivi.

Sebbene alcuni di questi esperimenti non siano stati accolti bene dal pubblico che è solito usare la celebre piattaforma video, YouTube ha continuato a spingere. Il tutto per alcuni è andato addirittura oltre i limiti della tolleranza. Durante gli ultimi giorni, come è possibile apprendere da fonti ben informate in merito, l’azienda avrebbe sperimentato una nuova aggiunta.

YouTube sarebbe infatti pronta a lanciare il nuovo pulsante più piccolo per saltare gli annunci pubblicitari, un cambiamento che ora si sta diffondendo pian piano per tutti.

YouTube, un nuovo tasto renderà più difficile scippare gli annunci pubblicitari

Come riportato già durante la scorsa estate da alcune testate molto attendibili, YouTube ha iniziato a testare un pulsante più piccolo per evitare gli annunci pubblicitari. Questo bottone, ovviamente sempre posto in basso a destra, sarà a forma di pillola e non più squadrato nei lati.

Stando a quanto riportato, la sua misura era almeno un terzo più piccola rispetto al solito tasto Skip. Anche il font sarebbe stato ridotto proprio per occupare una porzione di spazio minore.

Per il pubblico in lingua inglese, le parole all’interno del tasto cambiano: non ci sarà più “Skip Ads”, ma solo “Skip“. Ovviamente la novità in arrivo non riguarderà solo il browser ma anche tutti i dispositivi mobili. Di certo per evitare gli annunci il nuovo bottone introdotto da YouTube sarà più complicato da cliccare, ma stilisticamente non sarà per nulla male.

Chiunque non abbia ancora ricevuto questa novità, dovrà solo attendere: ormai è questione di tempo prima che arrivi. SI parla di un massimo di una settimana di attesa.