Nel mondo digitale di oggi, la questione della YouTube si fa sempre più complessa, specialmente quando si tratta di proteggere la identità delle persone senza compromettere la libertà di espressione.

Il recente lancio della nuova soluzione Likeness Detection da parte della piattaforma riaccende il dibattito su come sia possibile trovare un equilibrio tra la tutela della reputazione personale e il diritto di critica, in particolare nel contesto della satira politica e dell’informazione pubblica.

Il sistema presentato da YouTube rappresenta una risposta diretta alla crescente minaccia dei deepfake, contenuti audiovisivi generati tramite Intelligenza Artificiale che simulano realisticamente volti e voci di personaggi pubblici, giornalisti e candidati politici. L’idea alla base di questa tecnologia è tanto semplice quanto innovativa: i soggetti interessati forniscono un selfie video e un documento di riconoscimento ufficiale, creando così un profilo di riferimento che consente di monitorare ogni nuovo upload sulla piattaforma. Ogni volta che viene rilevata una somiglianza sospetta, la persona coinvolta ha la possibilità di esaminare il contenuto e richiedere la rimozione se ritiene che la propria privacy sia stata violata.

Un sistema per tutelare personaggi pubblici

A differenza dei tradizionali sistemi di rimozione automatica, la soluzione di Likeness Detection adottata da YouTube si basa su una valutazione individuale di ciascun caso. Non si tratta, quindi, di una censura preventiva: la piattaforma ha dichiarato apertamente che la rilevazione non comporta la cancellazione immediata dei contenuti, lasciando spazio a eccezioni importanti come la satira, la parodia e l’informazione critica nei confronti dei leader politici. Un elemento chiave, questo, che permette di salvaguardare il diritto all’informazione e di evitare derive censorie.

Dal punto di vista tecnico, il funzionamento del sistema si fonda sul confronto tra i fotogrammi dei video caricati e il profilo visivo generato in fase di iscrizione. Un’operazione tutt’altro che banale, soprattutto se si considera che gli algoritmi AI evolvono rapidamente, affinando costantemente le proprie capacità di simulazione. Gli esperti del settore sottolineano l’importanza di affiancare alle analisi automatiche una revisione umana rigorosa e trasparente, con la possibilità di ricorrere in caso di errori o valutazioni controverse.

La spinta normativa che accompagna questa iniziativa non è da sottovalutare. YouTube sostiene attivamente proposte legislative come il NO FAKES Act, pensato per introdurre standard federali contro le impersonificazioni digitali e garantire i diritti di pubblicità dei cittadini. L’espansione del programma è prevista a breve, con un’implementazione graduale che coinvolgerà sempre più categorie protette.

Criticità della funzione

Il progetto trova il favore di molti esponenti politici e professionisti dei media, che vedono nella Likeness Detection uno strumento fondamentale per contrastare le campagne di disinformazione e difendere la credibilità delle proprie fonti. Tuttavia, non mancano le voci critiche: attivisti per i diritti civili esprimono preoccupazione per il rischio di falsi positivi, la mancanza di trasparenza nei criteri di valutazione e la possibilità che il sistema venga utilizzato da governi o attori privati per eliminare contenuti scomodi, giustificando l’intervento come tutela della privacy.

Per evitare che il sistema diventi uno strumento di controllo dell’informazione, YouTube ha introdotto filtri severi: l’accesso al programma è riservato esclusivamente a chi può dimostrare, tramite documentazione ufficiale, di appartenere alle categorie protette. In questo modo si cerca di ridurre al minimo il rischio che la piattaforma venga sfruttata per censurare critiche legittime o forme di satira politica, salvaguardando il delicato equilibrio tra protezione della identità e libertà di espressione.