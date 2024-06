YouTube Music: l'AI per un'esperienza di ricerca più colloquiale

Google è tra i colossi della tecnologia che stanno maggiormente investendo nell’intelligenza artificiale e a breve dovrebbe aggiornare la sua app YouTube Music proprio con una nuova funzione AI. Il codice dell’ultima versione dell’app per Android (7.06.53) include infatti riferimenti ad una feature chiamata “Ask for Music”. Questo potrebbe non essere il nome definitivo, ma permette comunque di farsi un’idea sul suo reale scopo.

L’intelligenza artificiale a breve anche in YouTube Music

La redazione di Android Authority ha passato al setaccio l’APK di YouTube Music e ha trovato tre interessanti stringhe nel file denominato conversational_text_input.xml. La nuova funzionalità, “Ask for Music” appunto, potrebbe andare a sostituire l’attuale funzione di ricerca vocale.

<string name=”ask_for_music_prompt”>Ask for music</string> <string name=”ask_music_submit_button”>Submit</string> <string name=”ai_feature_input_disclaimer”>AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy may vary. Please don’t enter confidential or personal information regarding yourself or others.</string>

Come in molti sapranno, l’app musicale di Google già consente di cercare musica utilizzando i comandi vocali, ma il disclaimer sulla natura sperimentale delle risposte generate dall’intelligenza artificiale potrebbe suggerire un’esperienza tendente al colloquiale. Questo upgrade in chiave AI potrebbe potenzialmente consentire agli utenti di cercare un brano musicale utilizzando un linguaggio più naturale, anche descrivendone il video ad esempio.

Queste sono ovviamente solo ipotesi e bisognerà attendere per scoprire come la feature verrà implementata nella piattaforma musicale. Tuttavia, nonostante l’assenza di certezze, un approccio di questo tipo sarebbe assolutamente in linea con la dichiarata volontà di integrare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti e nei suoi servizi, e tra questi c’è ovviamente anche YouTube Music.

Altra novità potenzialmente in arrivo, ma di sicuro meno importante rispetto a quella appena descritta, è l’animazione di lancio identica a quella che viene mostrata quando si apre l’app YouTube. Anche questa è stata avvistata per la prima volta da Android Authority e non è chiaro quando e se verrà adottata ufficialmente.