Google premierà chi testa funzioni YouTube con buoni regalo

I grandi miglioramenti vissuti nel corso degli ultimi anni nelle varie app proposte da Google è, in molti casi, legati alle nuove e innovative funzioni su cui la compagnia lavora con grande costanza.

Visti i tanti strumenti presenti nell’universo Google, appare però complicato tenere traccia di tutti gli aggiornamenti e gli eventuali “effetti collaterali” degli stessi. Un grande lavoro, sotto questo punto di vista, arriva dai feedback degli utenti e dalle migliaia di beta tester volontari. La compagnia di Mountain View ha deciso di riconoscere il giusto merito a queste figure, premiando i tester a lavoro su YouTube con buoni regalo in cambio dei loro servigi.

Google lavora in questo contesto attraverso un’app chiamata Opinion Rewards. Questa permette agli utenti di rispondere a brevi quiz sulle varie app, premiando chi partecipa all’attività con una piccola somma di denaro che viene accreditata come buono da spendere nel contesto di Google Play.

Buoni regalo per gli utenti YouTube Premium: ecco come funzioneranno

Il nuovo sistema introdotto specificatamente per YouTube, sembra indirizzato solo verso gli abbonati Premium. Attraverso tale progetto, gli utenti possono registrarsi per fornire feedback sulle nuove funzionalità della piattaforma di streaming. Di fatto, questa non è una novità assoluta per YouTube, che già in passato ha attuato un programma simile.

Secondo il sito di Android Police, il nuovo piano dedicato ai test potrebbe essere collegato a nuove funzioni legate all’Intelligenza Artificiale. La compagnia potrebbe infatti avere intenzione di svolgere test massicci per implementare delle funzionalità considerate come “delicate” o comunque molto avanzate tecnologicamente.

Un aspetto ancora non del tutto chiaro è dove i buoni omaggio saranno effettivamente spendibili. Oltre al già citato store, questi potrebbero essere utilizzabili in modo più ampio seppur sempre nel contesto dell’ecosistema Google. In passato, l’azienda ha offerto un piano di ricompense anche per gli sviluppatori che individuavano vulnerabilità presenti proprio sulla piattaforma Google Play.