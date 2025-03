YouTube Premium Lite è ufficiale: arriva il nuovo abbonamento low cost

Dopo una lunga attesa e una prima apparizione nel 2021, YouTube Premium Lite è finalmente realtà, anche se ancora una volta non arriverà in Italia. Google ha infatti lanciato il nuovo piano negli Stati Uniti, con una futura espansione in Thailandia, Australia e Germania, lasciando quindi fuori la maggior parte dell’Europa.

Cosa offre YouTube Premium Lite e quanto costa

Questa nuova soluzione che ormai gravitava tra le indiscrezioni da diversi giorni potrebbe essere la svolta. Il costo mensile è di soli 7,99 dollari, praticamente quasi la metà dell’abbonamento base che in Italia costa leggermente meno (11,99 euro) dei 13,99 dollari USA.

Ma cosa cambia rispetto alla versione completa? YouTube Premium Lite permette di guardare i video senza pubblicità, ma con alcune limitazioni che di certo potrebbero far storcere il naso ad alcuni utenti. È chiaro che per beneficiare però di un prezzo migliore, bisogna accettare alcuni compromessi come questi:

Non include YouTube Music , quindi i video musicali continueranno ad avere annunci;

, quindi i video musicali continueranno ad avere annunci; Rimuove la pubblicità solo dalla maggior parte dei video , ma non è chiaro se ci siano altre eccezioni oltre ai contenuti musicali;

, ma non è chiaro se ci siano altre eccezioni oltre ai contenuti musicali; Funziona sia su YouTube classico che su YouTube Kids.

Insomma, si tratta di una soluzione interessante per chi vuole eliminare la pubblicità dai video senza pagare il prezzo pieno, ma senza i vantaggi extra dell’abbonamento completo.

YouTube Lite è vantaggioso, ma l’Italia?

Al momento, non ci sono conferme sull’estensione di YouTube Premium Lite in altri mercati, quindi resta il dubbio se Google deciderà mai di portarlo anche da noi. Per ora, la strategia dell’azienda sembra focalizzata su pochi paesi di test.

Se il servizio avrà successo, è possibile che in futuro Google decida di renderlo disponibile anche in Italia. Ma per il momento, chi vuole guardare YouTube senza pubblicità dovrà ancora scegliere tra Premium completo o alternative come gli ad blocker (sempre meno efficaci a causa delle recenti restrizioni della piattaforma).