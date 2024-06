YouTube Premium sta progettando nuovi piani per gli utenti

Secondo quanto affermato in un post pubblicato qualche ora fa, YouTube è a lavoro per proporre dei nuovi piani legati ai suoi abbonamenti YouTube Premium.

La piattaforma ha chiarito come intenda impegnarsi ad ampliare l’offerta, sia per quanto riguarda i territori coperti che per i vari piani a disposizione. Sul territorio italiano, in questo momento, sono disponibili tre diversi tipi di sottoscrizione, ovvero l’abbonamento Individuale (11,99 euro al mese); uno per la Famiglia (17,99 euro mensili) e quello dedicato agli Studenti (6,99 euro mensili).

Una sottoscrizione a YouTube Premium comporta diversi vantaggi, come la possibilità di scaricare video in locale per guardare gli stessi offline oltre ad accedere alla piattaforma senza alcun tipo di pubblicità. Nonostante il suddetto post, non è stata diffusa alcun tipo di informazione riguardo sottoscrizioni che potrebbero affiancarsi a quelle già elencate.

YouTube Premium, non solo nuovi piani: la piattaforma ha in serbo diverse novità

In un altro post è stato rivelato come gli abbonati Premium potrebbero presto avere ulteriori funzioni a disposizione rispetto ai comuni utenti.

Un’aggiunta che alcuni utenti stanno già testando con mano è, per esempio, l’opzione “salta in avanti” basata sull’Intelligenza Artificiale. Questa è già disponibile per gli utenti Android mentre, per i possessori di iPhone, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Sempre in ambiente Android, YouTube ha poi preso “in prestito” una funzione di TikTok, permettendo agli utenti di visionare YouTube Shorts in modalità picture-in-picture. Nelle prossime settimane e mesi, dunque, le novità non dovrebbero mancare.

Qualche giorno fa si è parlato di YouTube Premium anche per quanto riguarda un intervento drastico della piattaforma che ha annullato gli abbonamenti di alcuni utenti effettuati modificando in modo artificiale il loro indirizzo IP.