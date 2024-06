YouTube Premium: annullate sottoscrizioni da posizioni contraffatte

YouTube Premium è un servizio che molti utenti stanno abbracciando negli ultimi anni. Tale sottoscrizione, infatti, permette di guardare i video della piattaforma senza interruzioni pubblicitarie o banner di sorta, rendendo più fruibile lo streaming.

In molti, per effettuare l’abbonamento, sfruttano una VPN per ridurne il costo. Se in Italia il prezzo di YouTube Premium è di 11,99 euro al mese infatti, basta spostarsi di poco oltre i confini per avere una netta riduzione dei prezzi, con il servizio che in alcune nazioni può scendere drasticamente. Nell’est Europa, per esempio, tale costo è dimezzato mentre in Argentina lo stesso abbonamento costa poco più di un dollaro mensile. Un’occasione troppo ghiotta, che spinge molti utenti ad acquistare una VPN e ottenere un indirizzo IP estero.

Per evitare questa pratica così diffusa, YouTube sta bloccando gli account che utilizzano un IP diverso da quello reale. Secondo quanto segnalato dal sito Android Police, diverse persone stanno segnalando come le sottoscrizioni vengono annullate in modo automatico.

Abbonamenti annullati di YouTube Premium: arriva una (quasi) conferma da parte di un portavoce

A confermare quanto sta avvenendo è stato Paul Pennington, portavoce di YouTube. In una sua intervista a The Verge, Pennington ha confermato come la società sta attuando sistemi per determinare la reale posizione dei suoi utenti, chiedendo agli stessi di aggiornare i dati di fatturazione nel caso vi siano anomalie.

Nonostante il portavoce non abbia confermato azioni così drastiche come la cancellazione degli abbonamenti, la via intrapresa da YouTube sembra quella di contrastare chi utilizza VPN o sistemi simili per tagliare i costi.

Questa azioni intrapresa dalla piattaforma segue a un altro “campo di battaglia” come quello degli ad blocker. In questo senso, si parla di una serie infinita di mosse e contromosse, con app di terze parti ed estensioni che si muovono costantemente per applicare blocchi alle pubblicità di YouTube.