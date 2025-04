YouTube si ispira a TikTok con nuovi strumenti per gli Short

TikTok ormai sembra destinato a lasciare un mercato vasto come quello degli Stati Uniti. Ciò lascia un’ampia fetta di utenza, con determinate abitudini e necessità, che sta cercando una piattaforma sostitutiva.

Proprio per questo motivo, i competitor del social cinese stanno facendo a gara per raccogliere il suo bacino d’utenza USA. In questo contesto rientra anche una recente mossa di YouTube, che a quanto pare ha intenzione di proporre nuovi strumenti creativi per chi lavora con i famosi Short.

I video in formato breve, vero e proprio punto di forza di TikTok, potranno vantare nuove funzioni specifiche, in grado di rendere la loro modifica più dinamica e intuitiva. Gli strumenti in questione, a quanto pare, saranno molto simili a quelli già proposti dal concorrente di YouTube.

In un post del blog pubblicato poche ore fa, Google ha descritto ben cinque nuove funzioni che saranno lanciati nel corso di questa primavera, sebbene non vi sia una tempistica precisa di rilascio. Inoltre non è ancora chiaro se gli aggiornamenti saranno disponibili in contemporanea su Android e iOS.

Pioggia di novità per gli youtuber che lavorano spesso con gli Short

L’aggiornamento principale è un editor video in-app rinnovato, frutto di una necessità espressa dagli stessi youtuber. Il nuovo editor consentirà un controllo molto più preciso sui tempi delle clip, attraverso strumenti di zoom e snap.

I creator potranno anche riorganizzare, eliminare e perfezionare Short più facilmente, aggiungendo testo o musica, per poi visualizzare in anteprima il risultato prima della pubblicazione.

Un altro strumento mira ad aiutare gli youtuber a sincronizzare automaticamente clip video al ritmo di una canzone. La funzione permetterà di “allineare” alle perfezione le modifiche video al ritmo di un brano, eliminando la necessità di una sincronizzazione manuale.

Anche i modelli stanno ricevendo un aggiornamento. Questi, oltre ad adottare formati video esistenti, permetteranno ai creator di inserire foto dalle proprie gallerie. YouTube intende proporre anche funzionalità legate agli sticker. Gli youtuber saranno infatti in grado di rilasciare sticker con immagini dalle gallerie nei loro Short.

A completare l’elenco c’è una funzionalità che attinge all’Intelligenza Artificiale Generativa. Gli utenti potranno infatti creare sticker personalizzati, utilizzando un breve prompt di testo.

Sebbene questi strumenti possano non risultare così rivoluzionari per la maggior parte degli youtuber, chi lavora quotidianamente con gli Short avrà di certo notevoli vantaggi.