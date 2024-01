YouTube: tempi di caricamento rallentati per chi usa adblock

La dura lotta tra YouTube e i sistemi di blocco pubblicitario continua. La piattaforma di streaming video, infatti, in questi giorni ha adottato una nuova tattica per rendere la vita difficile agli utenti di estensioni e software adblock.

Nello specifico, si parla di un netto rallentamento dei tempi di caricamento che, in molti casi, rende quasi del tutto inutilizzabile il servizio. Come segnalato dall’utente Reddit noto come NightMean, e da molti altri, nel momento in cui i sistemi di blocco pubblicitario vengono disattivati, YouTube sembra tornare a funzionare normalmente.

Con gli adblock attivi, a quanto pare, si devono affrontare lunghe attese legate al buffering e problemi sostanziali quando si tenta di visionare un video a schermo intero. Nonostante ciò, sembra che la misura di YouTube sia attualmente attiva solo in alcuni contesti territoriali. Ciò lascerebbe intendere che la piattaforma di Meta stia sperimentando questa nuova e drastica soluzione.

Il blocco pubblicitario, infatti, causa enormi danni economici al servizio. D’altro canto, la pubblicità sulla piattaforma risulta spesso invasiva e difficile da sostenere per la maggior parte degli utenti.

Tempi di caricamento rallentati? Solo l’ultima mossa di YouTube per arginare gli adblock

In una dichiarazione di novembre, un portavoce di YouTube ha confermato che alcuni utenti che utilizzano sistemi di blocco degli annunci potrebbero essere testimoni di una “Visualizzazione non ottimale“, lasciando intendere implicitamente ad alcune azioni mirate.

D’altro canto, non è la prima volta che YouTube si muove per contrastare gli adblock. Il 2023, per esempio, è stato un anno caratterizzato da mosse e contromosse con annesse polemiche. Tra gli ultimi tentativi della piattaforma vi è quella di presentare agli utenti un banner con l’esplicita richiesta di disattivare il blocco annunci (o di provare l’abbonamento YouTube Premium).

Se in passato la maggior parte di iniziative è stata prontamente arginata dagli sviluppatori di adblock, sarà interessante vedere chi la spunterà questa volta.